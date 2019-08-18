HDP’nin kalesi yıkıldı yatırımlar hız kazandı

Şırnak’ın Uludere ilçesi ve bağlı beldelerden oluşan 4 belediyeyi büyük oy farkıyla kazanan AK Parti belediyeleri yatırımlarına hız verdi. Hem tebrik amaçlı hemde bayramlarını kutlamak için Şırnak il merkezinden ilçeye giden AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve beraberindeki 100 araçlık konvoy Uludere ilçesine geldi. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek’i tebrik eden heyet Ürek’e plaket takdim etti. Uludere Kaymakamı M. Fatih Yakınoğlu’nu da ziyaret eden heyet, Hilal ve Şenoba belde belediyelerini de ziyaret edip bir süre görüşme gerçekleştirdi.

VEKİL MÜJDEYİ VERDİ

AK Parti Milletvekili Birlik, Şırnak ve Uluderelilere ziyareti sırasında “Ankara’da temaslarımız sürüyor. Şırnak’ta 4 belediyeyi alan Uludere halkına çok teşekkür ederim. Bizler sizler için çalışıyoruz. Allah’ın izniyle birçok proje onaylandı ve hayata geçti geçiyor. Şırnak-Uludere yolu en kısa zamanda yapılacak. Sınır kapısı açılması için çalışıyoruz” diyerek müjde verdi. HDP’nin bölge halkına zulmettiğini söyleyen AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise şöyle konuştu: Bizim için bugün çok anlamlı bir gün çünkü Uludere ilçesi terörden çok mağdur olan bir ilçemiz, halk iradesini huzurdan ve hizmetten yana kullandı. AK Parti’nin kazanmadığı belediyelerde HDP’ye oy vermedi diye işten çıkarılanlar var. Halkın iradesini elinden alan HDP’ye sesleniyorum. Artık bu halka ihanet etmekten vazgeçsinler’’ dedi.