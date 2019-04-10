HDP’nin Mardin'de ilk icraatı Türk bayrağını indirmek oldu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkanlığının kayyumdan HDP’ye geçmesinin hemen ardından belediye binasına asılan Türk bayrağı indirildi.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Kızıltepe Belediye Başkanlığına seçilen Nülifer Elik Yılmaz, ilçe seçim kuruluna giderek mazbaatasını aldı.
Mazbaatasını alan Yılmaz, Belediye binasına gelerek göreve başladı.
Göreve başlamasıyla Kayyum döneminde binaya asılan Türk bayraklarının belediye binasından kaldırıldığı görüldü.
Vatandaşlar "HDP'nin bayrak hazımsızlığı daha ilk günden başladı yorumlarına neden oldu.
(Sabah)
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