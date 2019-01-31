14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2053
  • 5,9893
  • 220.995
  • 105.554
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

HDP'nin parti meclisi yedek üyesi Seçkin Kır tutuklandı

Samsun'da gözaltına alınan HDP Parti Meclisi Yedek Üyesi Seçkin Kır tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı olan Kır'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Kır'ı, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kır, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Venezuela'nın muhalif lideri Batı'dan yardım istedi

Venezuela'nın muhalif lideri Batı'dan yardım istedi

Dışişleri Bakanlığından Med7 Zirvesi'nin bildirisine sert tepki

Dışişleri Bakanlığından Med7 Zirvesi'nin bildirisine sert tepki

HDP'li vekiller terörist cenazelerinin baş aktörü oldu

HDP'li vekiller terörist cenazelerinin baş aktörü oldu

Skandal ortaya çıktı: Apple uygulamayı yasakladı

Skandal ortaya çıktı: Apple uygulamayı yasakladı

Merakla bekleniyordu: Onay verildi

Merakla bekleniyordu: Onay verildi

Dünyanın en iyisi Türkiye'de: Yerin 20 metre altında bulundu

Dünyanın en iyisi Türkiye'de: Yerin 20 metre altında bulundu

'Menfez paşası' yalanlarıyla hayal gücünün sınırlarını zorladı

'Menfez paşası' yalanlarıyla hayal gücünün sınırlarını zorladı

Darbecilerin savunmasını çökerten 'ses kaydı' ortaya çıktı

Darbecilerin savunmasını çökerten 'ses kaydı' ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

ABD´de skandal görüntüler

ABD´de skandal görüntüler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA