HDP'nin seçim bildirgesine AK Parti'den tepki

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçime az bir sürenin kaldığını, 14 Mayıs'ta milletin, yanında yer alanla kumpas kuranları ayıracağını söyledi.

HDP'nin seçim beyannamesinin açıklandığını anımsatan Aydemir, "Yeşil Sol diye de bir parti çıkardılar, bunların işi gücü kafa karıştırmak." diye konuştu.

Seçim beyannamesinde, "İktidar olduğumuzda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin koşullu salıverilmesinin önünü açacağız." ifadesinin olduğunu aktaran Aydemir, "Kimi iktidar edip de bu vermiş olduğunuz sözü gerçekleştireceksiniz? Şimdi Millet İttifakı'na eklendiler, 'biz bunun gayretinde olacağız' diyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Beyannamede "Kürt sorununun önündeki engeli aşacağız, bu engelin aşılması için de muhataplarla diyalog yolunun açılmasına gayret sarf edeceğiz." ifadesinin de yer aldığını dile getiren Aydemir, "Kim bu muhataplar? Teröristler, PKK'lılar, çok açık. 'PKK'lılarla müzakere yolu açılsın diye gayret sarf edeceğiz' diyor. Bunların her talebinin arkasında terörün önünü açmak var." ifadesini kullandı.

Beyannamedeki "Diyanet İşleri Başkanlığının adını değiştireceğiz. Zorunlu din dersine karşıyız." ifadelerine de değinen Aydemir, "Bunların işi gücü bir taraftan terörün önünü açmak, bir taraftan da din düşmanlığı yapmak. Nedir bu sizin dinle alıp veremediğiniz?" sorusunu yöneltti.

Aydemir, Millet İttifakı'nın kendi içinde kavgasının olduğunu söyledi.