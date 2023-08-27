Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini aralıksız sürdüren Mehmetçik, önceki gün Yunanistan'dan Türkiye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Yakalanan o PKK'lı teröristin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'ın yeğeni, Hakkari nüfusuna kayıtlı Hişiyar Buldan olduğu bilgisine ulaşıldı. Hişiyar Buldan'ın PKK'ya üyelikten dosyası bulunuyor.

KANDİL İLE KAN BAĞI

Sabah'ın haberine göre; Geçen yıl HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK kamplarında sözlüsü Volkan Bora ile çektirdiği fotoğraflar HDP-PKK yakınlığını gözler önüne sermiş, halkta büyük öfkeye yol açmıştı. O dönem yapılan araştırmalarda HDP sıralarında oturan 17 milletvekilinin Güzel gibi terör örgütü üyeleriyle kan bağı ortaya çıkmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un kardeşi Nevruz Özsoy, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in kardeşi Nihayet Taşdemir ve yeğeni Pınar Taşdemir, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin abisi Sadettin Dede, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyleri İbrahim Dağ ve Lütfi Dağ gibi çok sayıda teröristin HDP'li vekillerle yakın ilişkisi vicdanları yaralamıştı.

HUDUTLARDA BU YIL 413 TERÖRİST YAKALANDI

Son olarak HDP Eş Genel Başkanı Van Milletvekili Pervin Buldan'ın eşinin yeğeni terörist Hişyar Buldan hudut kartallarının dikkati sayesinde Türk adaletine teslim edildi. Alınan önlemler ve personelin özverili çalışması sonucu yıl içinde hudutlarda 272'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 413 terör örgütü üyesi yakalandı.

TERÖRİST CENAZELERİNE SORUŞTURMALARI HEDEF ALDI

HDP'nin organizasyonlarında terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marşlar okunuyor, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuluyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bu organizasyonların tamamında yer alıyor.

Geçen yıllarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katılan 4 HDP milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a yönelik soruşturma başlatılmıştı.

