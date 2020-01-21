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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

AA21.01.2020  15:12 - Güncelleme: 21.01.2020  15:12

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 141'inci gününe girdi.

Siirt'ten 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu İbrahim için gelen anne Cemile ile baba Osman Erdoğan da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Erdoğan, Kürtçe yaptığı açıklamada, eyleme katılan bazı annelerin çocuklarının gelmesinin kendileri için de umut olduğunu söyledi.

Oğlunu henüz lise öğrencisiyken dağa kaçırdıklarını anlatan Erdoğan, "Yüreğimiz yanıyor. Artık yeter, hiçbir anne ağlamasın. Oğlumdan 6 yıldır haber alamadım. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Sadece garibanların çocuklarını götürüyorlar." dedi.

Erdoğan, 17 yaşındaki bir çocuğun kaçırılmasının vicdani olmadığını belirterek, "Oğlumuzu nerede aradıysak 'Bilmiyoruz.' diyorlar. Oysa götürürken nerede olduğunu biliyordunuz. HDP oğlumuzu götürdü, başka kimse götürmedi. Oğlumuzu nasıl götürdülerse aynı şekilde geri getirsinler. 6 yıldır ciğerimiz yanıyor. Diğer çocuklarımızın varlığını unuttuk. Aklımız başımızdan gitti." şeklinde konuştu.

- "OĞLUMU HDP'DEN İSTİYORUM"

Baba Osman Erdoğan da oğlunun kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu savunarak, "Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP olmasaydı oğlumu kim kaçıracaktı? Oğlum dönmeden buradan gitmem. Devletimize güveniyoruz. HDP çocuğumuzu getirene kadar buradan ayrılmayız." ifadelerini kullandı.

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