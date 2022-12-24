HDP'ye miting şoku: Pervin Buldan konuşmasını yarıda kesti

HDP tarafından 24 Aralık Cumartesi günü Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda miting düzenlendi. Mitinge yalnızca 920 kişi katıldı.

CHP'nin de destek vererek katıldığı mitinge beklenen katılımın olmaması, mitingin yarıda kesilmesine sebep oldu.

Konuşmak için sahneye çıkan HDP Milletvekili Buldan, katılımın düşük olduğunu görünce konuşmasını tamamlamadan sahneden erken ayrılmak zorunda kaldı.

Saat 14.50'de başlayan mitingine çok sayıda HDP'li ve CHP'li isim birlikte katıldı.

Söz konusu miting, Adana halkının katılım göstermemesi nedeniyle 16.10'da sona erdi.

HDP MİTİNG İÇİN DESTEK İSTEDİ

HDP, söz konusu miting için CHP dahil olmak üzere çok sayıda dernek ve kurumdan destek talebinde bulundu.

HDP'nin Adana mitingine katılan isimler ise şöyle:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez, HDP Adana Milletvekilleri Tülay Hatimoğulları, Kemal Peköz, HDP Milletvekilleri Sezai Temelli, Ayşe Sürücü, Fatma Kurtalan, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Ö. Faruk Gergerlioğlu, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana İl Sekreteri Samet Güdük, HDP Adana İl Başkanları Mehmet Karakış, Helin Kaya, HDP Mersin İl Başkanları Bedriye Kuş ve Hoşyar Sarıyıldız, Emek Partisi İl Başkanı Sevil Aracı, İHD Adana şube Başkanı Yakup Ataş, BTS Adana Şube Başkanı Tonguç Özkan, Yeşil Sol Partisi, Halkevleri, Mücadele Birliği, SES, ESP, EMEP, DÖB, DBP, SYKP, TİP; TÖP ve HDP'liler