HDP'ye soğuk duş: Provokasyon girişimi boşa çıktı

06 Haziran 2020 Cumartesi 08:16 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 08:16

HDP’li vekiller, cezaları kesinleştiği için milletvekillikleri düşürülen üç ismin cezaevine girmesini protesto etmek için Meclis’ten Kızılay’a yürümek istedi. Polis gruba izin vermedi. HDP’liler, Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliklerinin düşürülmesi ve ardından tutuklanmasına ilişkin TBMM’de açıklama yaptı ardından da Kızılay’a yürüyüşe geçti. Milli Eğitim Bakanlığı önünde kısa bir arbedenin ardından grup basın açıklaması yapma kararı aldı. Polis, HDP’li milletvekillerine sosyal mesafe uyarısında bulundu. Güven Park’a giremeyen grup adına HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç basın açıklaması yaptı. Ardından grup yeniden Meclis’e döndü.

Az sayıda HDP’linin yapmak istediği yürüyüş destek bulmazken Instagram canlı yayınını da sadece 450 kişi izledi.



HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları silahlı terör örgütüne üyelik, CHP’li Enis Berberoğlu ise MİT TIR’larının durdurulması davasından hapis cezasına çarptırıldı.

İKİ AY KORONA İZNİ

Öte yandan Maltepe Açık Cezaevi’ne gönderilen Berberoğlu dün akşam “Korona virüs önlemleri” kapsamında izinli olarak cevaevinden çıktı. Berberoğlu, 31 Temmuz 2020’den sonra cezaevine geri dönecek.

SUÇ İŞLEYEN VEKİLE DOKUNULMAZLIK YOK

Avrupa ülkelerinde de çeşitli suçlardan milletvekillerinin dokunulmazlıkları düşürülebildiği gibi yargılanıp cezaevine gönderilen milletvekilleri de var. İşte o örnekler:

Almanya’da 2016 yılında uyuşturucuyla yakalanan Yeşiller Partisi Milletvekili Volker Beck ile radikal bir protesto eylemine katılan Sol Parti Thüringen Eyaleti Meclis Grup Başkanı Bodo Ramelow ve Saksonya Eyaleti Grup Başkanı Andre Hahn’nin dokunulmazlıkları kaldırıldı.

İngiltere’de 2013’te kavgaya karışan İşçi Partili milletvekili Eric Joyce ile eşini döven Muhafazakar Partili Andrew Pelling’in dokunulmazlığı düşürüldü. Avusturya’da 2012’de muhalefet lideri Heinz Christian Strache ve milletvekili Elmar Podgorschek’in dokunulmazlığı kaldırıldı. Danimarka’da 2006’da Adalet Bakanı Lene Esperse ve Müslümanlar hakkında ırkçı ifadeler kullanan milletvekili Jesper Langballe’nin dokunulmazlığı kaldırıldı.

AYRILIKÇILIĞA HAPİS CEZASI

2018’de İspanya Yüksek Mahkemesi, aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un da olduğu Katalan liderler hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı.

13 Katalan liderin “ayaklanma” suçundan yargılanacağını açıkladı. Tutuklama kararı çıkartılan Puigdemont ve dört eski bakan halen Belçika’da.

AYM BAŞVURUSU KESİN HÜKME ENGEL DEĞİL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yapılan eleştirilere, “Yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde bir teamül bulunmuyor. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, kesin hükme engel değildir” dedi.

KİTAPLA POZ OLMAZ

Şentop, CHP’lilerin makam kapısına Anayasa kitapçığı bırakarak protestoda bulunmasıyla ilgili de, “Kitap sağa sola göstermek, basın önünde poz vermek, sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil, okumak, anlamak için vardır” ifadesini kullandı.