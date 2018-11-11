Hedef 2019’da 50 milyon turist

Alman tur operatörü Öger Tours tarafından organize edilen basın gezisinde Türkiye’nin turizm hedeflerini anlatma fırsatı yakalayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2018 yılında 40 milyon turiste ulaştığını belirterek, “2018 yılındaki artışımız yüzde 23 olarak 40 milyon seviyesini aşacağız. 2019’da ise hedefimi 50 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Ülkemizi ziyaret eden turistlerin ortalama harcaması turist başına 650 dolar, geceleme sayısı ise 6.3” dedi.

ZENGİN TURİSTE ÖZEL UÇAK

Turizm gelirlerinde hedefin turist başına 1.000 dolar ve üzerine çıkarmak olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy “Türkiye’ye gelen turistler charter uçuşlarını kullanarak gelmektedir. Business tatil yapmak isteyen turistler için tarifeli uçuşları da destekleyeceğiz. THY ile protokol imzaladık. THY, Avrupa, Rusya ve Arap ülkelerinden turizm beldelerine haftada 67-100 tarifeli sefer yapacak. Çünkü lüks tatil yapmak isteyeni charter uçakla getiremezsiniz. Bu insanları business uçuşlarla tatil beldelerine getirerek bu seviyedeki turistleri kazanmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

STRATEJİMİZ DEĞİŞTİ

Turizmde tanıtım stratejilerini değiştirdiklerine değinen Bakan Ersoy “Bu zamana kadar yaptığımız tanıtım şekline yeni bir konseptle devamı edeceğiz ve Türkiyeyi kanaat önderlerine, dünyaca bilinen önderlere tanıttıracağız. Tanıtımda reklam yeterli değil. Hem ürünlerimizi hem, ünlüleri kullanacağız” dedi. “Turizm Bakanlığının gücü nedir? “şeklindeki soruya, ise Bakan Ersoy, “Ben sektörden geliyorum. Nelerin eksik olduğunu ve nelerin yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu konuda Cumhurbaşkanı’mızdan da çok büyük destek alıyoruz. Aldığımız bu destekle bakanlık olarak söz verdiğimiz şeyleri yerine getirebiliyoruz” dedi.