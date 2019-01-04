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Hedef 25 ilçe ve Büyükşehir

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Büyükşehir ve 25 İlçesini kazanarak tüm Ankara’ya mührünü vuracağını söyledi. 

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Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok çalışacaklarına dair söz verdiklerini belirterek, “Sizinle aynı ritimle yürüyecek, aynı şarkıyı söyleyecek, aynı rüyayı görmeye devam edeceğiz. İnşallah bu seçimlerde Cumhur İttifakı,  Büyükşehir ve 25 İlçesiyle beraber tüm Ankara’ya mührünü vuracaktır. 1 Nisan sabahında onların teveccühüne mazhar olmuş bir teşkilat olarak yine sizlerin karşısına çıkmayı istiyoruz” dedi. 

YENİ HEDEFLER 

Özcan, “Şimdi hazırlandığımız bu seçimler, bu buluşmalar ve bu iktidar siz değerli dostlarımıza şu gerçeği daima haykırıyor: Bu memleketin gerçek sahibi olan halkımızdan alacağımız bu yerel yetki ile bu ülkeyi kendi rüyamızın peşinden giderek yönetmeye yeniden talip olacak, yeni hedeflere taşıyacağız. Başta Büyükşehir belediye başkan adayımız Sayın Mehmet Özhaseki olmak üzere, hepsi birbirinden kıymetli, tecrübeleriyle bilgi ve birikimleri ile başkentimizi marka şehir yapmaya talip olan ilçe adaylarımızla 31 Mart mahalli seçimlerine kadar kapısını çalmadık ev, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacak şekilde bir programla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı 

GÜÇLÜ OLARAK DEVAM 

Özcan, “Ağacı bahane edip gezenler, Milletin silahını millete çevirip kıblesinden dönenler bilsin ki AK Parti Belediyeciliği 31 Mart seçimlerinde de gücüne güç katarak yoluna devam edecektir. Tüm Ankara adaylarımız, insanın dünyadaki esas vazifesinin dünyayı güzelleştirmek olduğu düsturundan hareketle, içinde mutlu bir hayat sürebileceğimiz şehir oluşturmanın gayreti içinde ve emanetin sorumluluğunun bilincinde olacaktır” diye konuştu. 

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