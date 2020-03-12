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Hedefine yüreğiyle bakıyor

Kayseri'de yaşayan görme engelli Cemre Ateş (12), 6 yıldır mücadele ettiği yüzme branşında toplam 22 madalya kazandı.

DHA12 Mart 2020 Perşembe 10:55 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 10:55
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Emel Tarman Görme Engelliler Orta Okulu 5'inci sınıfta eğitimini sürdüren Cemre Ateş, yüzmeye hobi olarak başladı ve 6 yıl boyunca çeşitli şampiyonalara katılarak 22 madalya kazanma başarısı gösterdi. Cemre, 6 yılda gösterdiği başarılı performansının ardından milli takım kampına girmeye de hak kazandı. Cemre, milli takım kampında da başarılı olması durumunda ülkeyi uluslararası müsabakalarda temsil edecek.

6 yıldır yüzdüğünü belirten Cemre, "Yüzmeye yaz kurslarıyla başladım. Daha sonra Türkiye şampiyonalarına katıldım. Bu yarışlardan 22 madalya elde ettim. Başarılarım nedeniyle çok mutluyum. Bundan sonra inşallah ülkemizi milli takım düzeyinde temsil etmek istiyorum. Yüzmek ve madalyalar elde etmek çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.

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