Hediye edilen tablo Başkan Erdoğan'ı duygulandı

Başkan Erdoğan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Başkan Erdoğan'a, Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın ressam İsmail Acar tarafından resmedildiği bir tablo hediye etti.

TABLO BAŞKAN ERDOĞAN'I DUYGULANDIRDI

Hediye edilen tabloyu öpen Başkan Erdoğan'ın duygulandığı gözlendi.