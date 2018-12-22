Hediye edilen tablo Başkan Erdoğan'ı duygulandı
Ödül töreninde Başkan Erdoğan'a rahmetli Tenzile Erdoğan'ın resmedildiği bir tablo hediye edildi. Tabloyu öpen Başkan Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı.
- Star.com.tr
Başkan Erdoğan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne katıldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Başkan Erdoğan'a, Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın ressam İsmail Acar tarafından resmedildiği bir tablo hediye etti.
TABLO BAŞKAN ERDOĞAN'I DUYGULANDIRDI
Hediye edilen tabloyu öpen Başkan Erdoğan'ın duygulandığı gözlendi.
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