Helikopter 12 metre derinlikte balçığa saplandı! 3 mürettebat aranıyor

Menderes ilçesi Keler Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü ormanlık alanda meydana gelen ormanlık alandaki yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatılmıştı. Güneşin batmasıyla beraber hava araçları yerini geri görüşlü helikoptere bıraktı. Cumartesi günü saat 23.53 sıralarında ise içinde Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk ve 3'ü Kırgızistan uyruklu olduğu öğrenilen 4 mürettebatı bulunan helikopter ile bağlantı kesildi. Helikopterin su almak için gittiği Tahtalı Baraj havzasına düştüğü belirlenirken, Kırgızistan uyruklu bir kişi kendi imkanlarıyla karaya çıktı. Yaralı olan Kırgızistan uyruklu kişi, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

12 METRE DERİNLİKTE BALÇIĞA SAPLANMIŞ



Helikopteri ve mürettebatı bulmak için gerçekleştirilen çalışmalarda, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit edildi. Baraja getirilen kurtarma balonları, su altına indirildi ve helikoptere bağlandı ancak ilk gün sonuç alınamadı. Hava şartları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Kurtarma çalışmaları için Jandarma Arama Kurtarma biriminden 10 kişilik ekibin de bölgeye geldiği öğrenildi.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.