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Helikopter 12 metre derinlikte balçığa saplandı! 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 3 personelin cenazelerine ulaşıldı. Helikopteri ve mürettebatı bulmak için gerçekleştirilen çalışmalarda, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığı tespit edildi.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
Helikopter 12 metre derinlikte balçığa saplandı! 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

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Jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen 10 kişilik Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timi de helikopterin düştüğü Tahtalı Barajı'nda helikopterin düştüğü noktada sabah saatlerinde çalışmalara başladı.

Dalgıçlar, su yüzeyinin 12 metre altında tespit edilen helikopter enkazından bir personelin cansız bedenini, su yüzeyine çıkardı. Kıyıya getirilen cenaze, ilk incelemenin ardından otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Su altında devam eden çalışmalarda 2 personelin daha cenazesine ulaşıldı.

Cenazeleri ve helikopter enkazını su yüzeyine çıkarmak için süren çalışmalar kapsamında dalgıçlar, enkaza su altında balon bağladı. Su altında şişirilen balonlarla enkazın su yüzeyine çıkması sağlandı.

Ekipler, helikopter enkazının kıyıya çekilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer yandan kazayı soruşturmak için görevlendirilen iki Cumhuriyet savcısı da bölgeye geldi.

- KAZA

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.

4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Helikopterdeki 3 personel için arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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