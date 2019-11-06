23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7641
  • 6,3883
  • 275.827
  • 100493
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Helikopter destekli asayiş uygulaması

Adana'da, 780 polis ile helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde 30 adreste şüphelilerin yakalanması ve suçun önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.
 
Çeşitli birimlerden 780 polisin görev aldığı uygulamada ekiplere, bir helikopterle de havadan destek verildi.
 
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da uygulama noktalarını denetledi.
 
Ekipler, yaptıkları aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile biri namlusu değiştirilmiş 2 kurusıkı tabanca, 32 gram esrar ve 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
 
Uygulamada, 4 bin 195 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı. İncelenen bin 333 araçtan 4'ü trafikten men edildi, 58'inin sürücüsüne 22 bin 190 lira para cezası uygulandı.

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Beşiktaş'ta 6 yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

Beşiktaş'ta 6 yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

Konut ve çeyiz hesabına alternatif modeller yolda

Konut ve çeyiz hesabına alternatif modeller yolda

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit

Türk bilim insanı Hawking'den ilham aldı, konuşma cihazı üretti

Türk bilim insanı Hawking'den ilham aldı, konuşma cihazı üretti

'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşıldı! Hepsini vücuduna sarmış

'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşıldı! Hepsini vücuduna sarmış

Anne kızın 112 mesaisi

Anne kızın 112 mesaisi
 

POPÜLER HABERLER

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul'da depremlerle battı... Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da depremlerle battı... Havadan böyle görüntülendi

Burada konaklamak cesaret ister! Hayaletli oteller

Burada konaklamak cesaret ister! Hayaletli oteller

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA