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Helikopter kazasında şehit olan pilotlar son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit düşen Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk son yolculuklarına uğurlandı.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 15:55 - Güncelleme:
Helikopter kazasında şehit olan pilotlar son yolculuğuna uğurlandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında düzenlenen resmi törenin ardından şehitler Gülen ve Öztürk'ün naaşları, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde şehitlerin tabutu başında polisler nöbet tuttu. Şehitlerin aileleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

Namazın ardından cenaze arabasına konulan şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere Karşıyaka Polis Şehitliğine götürüldü.

Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan 3 Şubat Cumartesi gecesi havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde düşmesi sonucu pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürk şehit olmuş, teknisyen polis Emrah Yıldız ise yaralanmıştı.

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