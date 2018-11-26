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Helikopter kazasının görgü tanıkları anlattı: Helikopter, havada birkaç kez döndü

İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen helikopter kazasını görgü tanıkları anlattı. Mahalle sakini bir kişi 'Helikopter, havada birkaç kez döndü, evin duvarına çarpıp, boşluğa düştü' dedi.

  • DHA
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Sancaktepe'de Kara Kuvvetleri'ne ait askeri bir helikopter mahalle arasına düştü. Helikopterde bulunan 2'si subay, 2'si astsubay 4 asker şehit oldu. Ağır yaralanan bir uzman çavuş da hastanede tedavi altına alındı. Görgü tanıkları kaza anını anlattı. Bir vatandaş, " Marketten geliyordum, helikopter havada birkaç kez döndü, evin duvarına çarpıp, boşluğa düştü, binaya vursa giderdi. Polis geldi, bir yaralıyı hastaneye götürdüler. Yaralı askerin kaskını çıkardılar, gözlerini açtı, yumdu. Ambulans ve itfaiye geldi fazla yaklaşamadık" diye konuştu.
 
"EV SALLANDI"
 
Diğer bir görgü tanığı ise, "Evdeydim pat diye bir ses geldi. Kaza oldu zannettim, dışarı çıktım helikopter düşmüş. Kazayı hissettim, ev sallandı. Bayağı ses çıkardı, yaralı askeri görmedim" dedi.

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