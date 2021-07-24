İSTANBUL 27°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2021 Cumartesi / 14 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5492
  • EURO
    10,0853
  • ALTIN
    495.469
  • BIST100
    1351.59
Güncel

İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi

İstanbul'da polis ekiplerince, bayram tatili dönüşü trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı.

AA24 Temmuz 2021 Cumartesi 21:07 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 21:08
ABONE OL

Polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı uygulamada, trafik ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan karadaki polis noktalarına bildirildi.

Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücüler durdurularak ceza kesildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde de polis helikopteri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Kurban Bayramı tatili sonucu kente dönüşlerde herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.