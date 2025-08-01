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Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasının 50. yıl dönümü... Dışişleri: Katkı sunmaya devam edeceğiz

1975 Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasının 50. yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, 'Ülkemiz, bundan sonra da çok taraflılığa yönelik aktif diplomasi, diyalog ve iş birliği anlayışını kararlılıkla sürdürecek, günümüzdeki tüm sınamalara rağmen AGİT coğrafyasında istikrar ve barışın hakim kılınmasını teminen katkı sunmaya devam edecektir.' açıklamasında bulundu.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 11:02 - Güncelleme:
Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasının 50. yıl dönümü... Dışişleri: Katkı sunmaya devam edeceğiz
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 1975 Helsinki Nihai Senedi'ni imzalamasının 50. yıl dönümüne ilişkin, çok taraflılığa yönelik aktif diplomasi, diyalog ve işbirliği anlayışının kararlılıkla sürdürüleceğini, tüm sınamalara rağmen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında istikrar ve barışın hakim kılınmasını teminen katkı sunmaya devam edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Soğuk Savaş döneminde bloklar arasında anlaşmazlıkların ve gerginliğin azaltılması amacıyla başlatılan AGİT sürecinde 1975'te imzalanan Helsinki Nihai Senedi'nin halen geçerliliğini koruyan temel ilkeleriyle Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyalarını içeren geniş bir bölgede diyalog ve işbirliğine dayalı bir güvenlik mimarisinin temellerini attığı kaydedildi.

Helsinki Nihai Senedi'nin ilk imzacılarından biri olan Türkiye'nin, sürece en başından bu yana destek verdiği belirtilen açıklamada, "Bu suretle, sadece bölgesel barış ve istikrara bağlılığını teyit etmekle kalmamış, aynı zamanda uluslararası hukuk ilkeleri temelinde şekillenen Avrupa güvenlik mimarisinin oluşumuna aktif katkı sağlamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin katkı sağlama anlayışının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın 1994'te AGİT'e dönüşmesi sonrasında da devam ettiği belirtilirken, şöyle devam edildi:

"Nitekim, ülkemizin ev sahipliğinde 1999 yılında İstanbul'da düzenlenen AGİT Zirvesi'nde kabul edilen 'Avrupa Güvenlik Şartı (İstanbul Şartı)', 21. yüzyılda AGİT coğrafyasının güvenlik, barış ve istikrarının güvence altına alınabilmesine yönelik ilke ve yöntemleri belirlemek suretiyle AGİT'in temel belgeleri arasında yerini almıştır. Türkiye, siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani boyutları içeren kapsamlı güvenlik anlayışını temel alan ve en geniş bölgesel güvenlik forumu özelliğini taşıyan AGİT'e aktif şekilde katkıda bulunmayı sürdürmekte; geniş bir coğrafyada barış ve istikrarın temel taşlarından biri olan AGİT'in etkinliğini ve işlevselliğini artırmaya yönelik çalışmalara yapıcı katkılar sunmaktadır. Ülkemiz, bundan sonra da çok taraflılığa yönelik aktif diplomasi, diyalog ve işbirliği anlayışını kararlılıkla sürdürecek, günümüzdeki tüm sınamalara rağmen AGİT coğrafyasında istikrar ve barışın hakim kılınmasını teminen katkı sunmaya devam edecektir."

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