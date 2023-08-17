Hem suçlu hem pişkin motosiklet sürücüsü pes dedirtti

Beşiktaş'ta Trafik Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Drone kamerası ile yayalara yol vermediği tespit edilen sürücülere toplamda 11 bin 874 lira para cezası kesilirken, bir motosiklet sürücüsüne ise yetersiz ehliyetten dolayı 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

Denetim esnasında yayalara yol vermediği tespit edilen bir motosiklet sürücüsü trafik ekipleri tarafından kenara çekildi. Yapılan incelemelerde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu anlaşılır iken, aynı zamanda arkasında bulunan kişiye de yolcu olarak motosikletine aldığı ve yasadışı yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edildi. Polis ekiplerinin motosikleti çekici ile bağlayacaklarını söylemesinin ardından sinirlenen sürücü, pişkin bir tavır içinde, 'biz sanki kaçmasını bilmiyoruz. Kaçmıyoruz adam akıllı duruyoruz sizin yüzünüzden böyle oluyor' ifadelerini kullandı. Motosiklet sürücüsünün polis ekipleri ile yaşamış olduğu bu diyalog ise kameralara yansıdı.

"TEK KİŞİLİ BİR ARAÇ AMA HAVA ÇOK SICAKTI"



Denetimler esnasında kiralamış oldukları scooter'a 3 kişi bindikleri gerekçesi ile ceza uygulanan Baran Arslan ise, "Scooter'a üç kişi bindik. Tek kişili bir araç ama hava çok sıcaktı. Minibüs yerine scooter ile gelmek istedik. Allah'a şükür başımıza bir şey gelmedi. Şu anda biraz gerginim. Bu durum biraz komik. Bir daha binmem. Zaten beni üç kişi binmek için zorladılar" ifadelerini kullandı.