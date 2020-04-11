Hem yasağa uymadılar, hem de uyaran polise saldırdılar

11 Nisan 2020 Cumartesi 17:54 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 17:59

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yürüttüğü sırada, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek bir parkta oturan aynı aileden 6 kişiye uyarıda bulundu.

Buna rağmen evlerine dönmeyen kişiler, uyarıda bulunan polis ekibine mukavemette bulundu.

Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahale ettiği 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilere, hem tedbir kararlarına uymamaktan hem de polise mukavemetten işlem yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, #Türkhalkıpolisininyanında başlığıyla polislerimize destek yağdı.

- Sosyal medyadaki asılsız paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı

Bu arada, bazı sosyal medya hesaplarından Sultangazi, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da "Halk Ekmek büfelerine polis müdahale etti" şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, asılsız paylaşımları yapan kişilerin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi