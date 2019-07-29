Hemşireliğe geçişi olan bölümler hangileri? DGS hemşirelik taban tavan puanları açıklandı mı?
Hemşireliğe geçişi olan bölümler hangileri? DGS hemşirelik taban tavan puanları açıklandı mı? sorularının yanıtları tüm DGS adayları tarafından merak ediliyor. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci DGS'ye girdi. 30 Haziran’da gerçekleştilen DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların erişime açılmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. DGS puanı ile hemşireliğe geçiş yapmak isteyen öğrenciler hemşirelik puanları hakkında araştırma yapıyorlar. İşte tüm merak edilenler...
30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci DGS hakkında internet araştırması yapıyor. Hemşirelik bölümü okumak isteyen öğrenciler Hemşireliğe geçişi olan bölümler hangileri? DGS hemşirelik taban tavan puanları açıklandı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Hemşireliğe geçişi olan bölümler hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor...
HEMŞİRELİĞE GEÇİŞİ OLAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPILABİLEN İKİ YILLIK BÖLÜMLER
Acil Bakım Teknikerliği
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Yardım Teknikerliği
Acil Yardım
Adli Tıp Teknikerliği
Adli Tıp
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Teknikerliği
Anestezi
Anestezi Teknikerliği
Ana Çocuk Sağlığı
Cerrahi Teknikerliği
Çevre Sağılığı
Diyaliz
Ebelik
Elektronörofizyoloji
Nükleer Tıp Teknikleri
Podoloji
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizik Tedavi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Fizyoterapi
Hidroterapi
İlk ve Acil Yardım
İş ve Uğraşı Terapisi
Laboratuvar
Laboratuvar Teknolojisi
Medikal Bakım
Otopsi Yardımcılığı
Paramedik
Patoloji Laboratuvar
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon
Perfüzyon Teknikleri
Radyoterapi
Radyoloji
Sağlık Laboratuvarı
Sağlık Memurluğu
Sağlık Teknikerliği
Tıbbi Görüntüleme Teknikler
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Toplum Sağlığı
Yaşlı Bakım Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Hizmetleri Bakımı
İKİ YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ DÖRT YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR:
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gerontoloji
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
DGS HEMŞİRELİK TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2019 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Geçen yıl yapılan resmi açıklamada üniversitelerin bölüm bölüm taban ve tavan puanları açıklanmıştı.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik En düşük puan: 290,25775 En yüksek puan: 305,77509
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik En düşük puan: 307,91639 En yüksek puan: 326,77766
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik En düşük puan:290 En yüksek puan: 325,46404
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik En düşük puan: 293,31567 En yüksek puan: 295,30033
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik En düşük puan: 303,25545 En yüksek puan: 348,58258
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik En düşük puan: 296,07904 En yüksek puan: 332,50890
Hemşirelik taban puanlarının tamamı haberimizde bulunan linkte sizlerle.
2018 YILI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılacak. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Adayların DGS tercihlerini yapabilmeleri için henüz ÖSYM tarafından bir kılavuz yayımlanmadı. 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.
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