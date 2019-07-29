30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci DGS hakkında internet araştırması yapıyor. Hemşirelik bölümü okumak isteyen öğrenciler Hemşireliğe geçişi olan bölümler hangileri? DGS hemşirelik taban tavan puanları açıklandı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Hemşireliğe geçişi olan bölümler hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

HEMŞİRELİĞE GEÇİŞİ OLAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPILABİLEN İKİ YILLIK BÖLÜMLER

Acil Bakım Teknikerliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Yardım Teknikerliği

Acil Yardım

Adli Tıp Teknikerliği

Adli Tıp

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

Ana Çocuk Sağlığı

Cerrahi Teknikerliği

Çevre Sağılığı

Diyaliz

Ebelik

Elektronörofizyoloji

Nükleer Tıp Teknikleri

Podoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizik Tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Fizyoterapi

Hidroterapi

İlk ve Acil Yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laboratuvar

Laboratuvar Teknolojisi

Medikal Bakım

Otopsi Yardımcılığı

Paramedik

Patoloji Laboratuvar

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon

Perfüzyon Teknikleri

Radyoterapi

Radyoloji

Sağlık Laboratuvarı

Sağlık Memurluğu

Sağlık Teknikerliği

Tıbbi Görüntüleme Teknikler

Tıbbi Laboratuvar

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Toplum Sağlığı

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Hizmetleri Bakımı

İKİ YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ DÖRT YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR:

Ebelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gerontoloji

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

DGS HEMŞİRELİK TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2019 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Geçen yıl yapılan resmi açıklamada üniversitelerin bölüm bölüm taban ve tavan puanları açıklanmıştı.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik En düşük puan: 290,25775 En yüksek puan: 305,77509

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik En düşük puan: 307,91639 En yüksek puan: 326,77766

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik En düşük puan:290 En yüksek puan: 325,46404

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik En düşük puan: 293,31567 En yüksek puan: 295,30033

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik En düşük puan: 303,25545 En yüksek puan: 348,58258

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik En düşük puan: 296,07904 En yüksek puan: 332,50890

Hemşirelik taban puanlarının tamamı haberimizde bulunan linkte sizlerle.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılacak. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Adayların DGS tercihlerini yapabilmeleri için henüz ÖSYM tarafından bir kılavuz yayımlanmadı. 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.