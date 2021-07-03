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Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza, çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

AA3 Temmuz 2021 Cumartesi 10:13 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 10:13
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Tekirdağ istikametine giden Halil A. idaresindeki 13018 sefer sayılı yük treni, Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi ile Çerkezköy arasında bulunan hemzemin geçitte, Mustafa Uyumaz'ın (69) kullandığı 59 UU 415 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Araç, savrulduktan sonra elektrik direğine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uyumaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Uyumaz'ın cesedi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibince sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Makinist Halil A. ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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