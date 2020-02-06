İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9894
  • EURO
    6,5934
  • ALTIN
    301.085
  • BIST100
    123508
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete yük treni çarptı: 1 yaralı
Güncel

Hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete yük treni çarptı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitten bariyerleri kapalı iken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

AA06.02.2020  12:13 - Güncelleme: 06.02.2020  12:13

Uğur Çankaya (41) idaresindeki 03 PT 378 plakalı ekmek yüklü kamyonete, Sülümenli beldesindeki bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Konya-Afyonkarahisar seferini yapan 44015 numaralı yük treni çarptı.

Aracı yaklaşık 500 metre trenin altında sürüklenen sürücü Çankaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yük treninin altında kalan kamyonet, iki kepçe ve vatandaşların yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından rayların üzerinden kaldırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 camiyi ibadete kapattılar
3 camiyi ibadete kapattılar

3 camiyi ibadete kapattılar

Önemli noktaları ele geçirdiler
Önemli noktaları ele geçirdiler

Önemli noktaları ele geçirdiler

TSK, Esed'in varillerini havaya uçurdu
TSK, Esed'in varillerini havaya uçurdu

TSK, Esed'in varillerini havaya uçurdu

Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!
Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!

Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.