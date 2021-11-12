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Güncel

Henüz 17 yaşındaydı, koronavirüse yenik düştü

Osmaniye'de 17 yaşındaki lise öğrencisi Selma Gülce, koronavirüs nedeniyle entübe edildiği hastanede 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gülce'nin aşı yaptırmadığı öğrenildi.

DHA12 Kasım 2021 Cuma 15:54 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 15:54
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Bahçe Anadolu Lisesi'nin 10'uncu sınıf öğrencisi Selma Gülce, koronavirüs nedeniyle fenalaşınca 28 Ekim'de, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Gülce, entübe edildi. Hastanede 15 gün yaşam mücadelesi veren Gülce, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Aşı yaptırmadığı öğrenilen Selma Gülce'nin cenazesi, Hasanbeyli ilçesindeki Kızıldere köyü mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı ile Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Gülce ailesini köydeki evlerinde ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

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