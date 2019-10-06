''Hepsinin yüzlerinde gördüğümüz keder yüreğimizi dağlıyor'' 

Kastamonu’nun Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin ve beraberinde heyet, Dıyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ailelerle tek tek görüşen Pişkin, çocukları hakkında bilgi aldı. Pişkin, ailelere acılarını paylaştıklarını ve yanlarında olduklarını ifade etti.

İNŞALLAH KAVUŞURLAR

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, evlat nöbetinde olan annelerin acılarını paylaştıklarını ve yanlarından olduklarını ifade etmek için ziyaret ettiklerini söyledi. Kaymakam Pişkin, “Hepsinin yüzlerinde gördüğümüz keder, bizim de yüreğimizi dağlıyor. Evlat acısı gibi bir acıyı Rabbim hiçbir anneye yaşatmasın. İnşallah tez zamanda evlatlarına kavuşurlar. Terör örgütü PKK annelere yaptığı bu zulmün karşısında ektiğini biçecek ve bu annelerin kahrının karşısında mutlaka bunun bedelini ödeyecek” dedi.