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Her derde deva Jailson

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın hem ön libero hem de stoperde kullandığı Sambacı, Rize’deki füzesiyle galibiyeti getirip, Fenerbahçe’yi zirvede tuttu

Star Spor31.12.2019  00:24 - Güncelleme: 31.12.2019  08:00


ZAMAN teknik direktör Ersun Yanal’ı haklı çıkardı. Fenerbahçe uzun süren uğraşlar sonucunda Brezilyalı ön libero Jailson’u geçen sezon yaz transferinin son gününde 4 milyon euroya Brezilya’nın Gremio takımından almıştı. Jailson’ın asıl mevkii ön liberoydu. Ancak Yanal onu sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle stoperde oynatmak zorunda kaldı.

YANAL HEP ARKASINDA DURDU

Jailson önce bu mevkide bocaladı. Çünkü yanında oynayan partneri ve iki bek de istenilen performansı gösteremiyordu. Puan kaybedilen maçlarda Jailson eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak her defasında teknik patron Ersun Yanal, “Benim istediğim gibi oynuyor, ondan memnunum” diyerek arkasında durdu. Jailson ön libero oynadığı maçlarda da tam bir görev adamıydı.

FENERBAHÇE’NİN NOEL BABASI

Kanarya’da Serdar Aziz’in sakatlığı nedeniyle Çaykur Rize deplasmanında Jailson yine stoperde yer aldı. Maç 1-1’ken 70. dakikada 32 metreden çaktı, top 114 km. hızla gidip Karadeniz temsilcisinin ağlarına takıldı. Fenerbahçe Jailson’un golüyle ilk yarının son maçını kazanıp zirveyle farkın açılmasını önledi. Böylece 24 yaşındaki Brezilyalı tam bir profesyonel olduğunu ispatlarken, Fenerbahçeliler’e en iyi yeni yıl hediyesini verdi.

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