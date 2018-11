İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanının her görevlinin 10 gençle yakından ilgilenmesini istediğini, son gönderilen yazıda da 'Her görevlimiz 10 genci kendi evladı gibi görüp onlarla meşgul olacak' talimatının verildiğini belirterek, "Yani her görevlimiz 10 genci üzerine zimmetlemelidir. Ne kadar güzel bir şey? Çünkü insanoğlunun, ilgiye, sevgiye ve dostluğa ihtiyacı var. Bu ihtiyacı sanal ortamlarda değil, doğal ortamlarda karşıladığı zaman güzel." dedi.

Çatalca Ulu Camii'nde sabah namazında gençlerle buluşan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in gençleri çok önemsediğini ve onlara görevler verdiğini söyledi.

Peygamber döneminde başlayan gençlik hareketinin İslam tarihi boyunca günümüze kadar devam ettiğini aktaran Yılmaz, "Bugün de gençlere ve gençliğe sahip çıkmak çok önemli. Gençlere sahip olmanın veya onlara sahip olamamanın ne getirip ne götürdüğünü iyi hesap etmek durumundayız." diye konuştu.

"Gençlerimizin merhametli, duyarlı bir kalbe sahip olmalarını" istiyoruz diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin aklı selim sahibi olmalarını arzuluyoruz. Akıllarını iyi kullanmalarını istiyoruz, Onların zevki selim sahibi olmalarını istiyoruz. Yani sanata, edebiyatı, şiire, estetiğe yönelik duyguları olsun istiyoruz. Hayatı, kainatı, okumayı sevsinler, semayı seyretsinler. Tabiata baksınlar, yeşilliği seyretsinler. Sonbaharın güzelliklerinden haz alsınlar. Hiç dikkat ediyor musunuz? Şu anda bunların hiçbiri gençlerini ilgisini çekmiyor. Özellikle bu sosyal medyayı kullanan gençler, orada bu ihtiyaçlarını karşıladıklarını düşünüyorlar. Oysa ki, Allah, Kur'an'da, 'Göğe, yer yüzüne bakmaz mısınız?' diyor. Allah, aklımızı kullanarak evrenle, kainatla iletişim kurmamızı istiyor."

Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün din görevlilerinin gençlerle ilgilenmesi talimatı verdiğini ve bu çerçevede İstanbul Müftülüğü olarak cami buluşmalarını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Diyanet İşler Başkanımız, her görevlinin 10 gençle yakından ilgilenmesini istiyor. Son gelen yazıda da 'Her görevlimiz 10 genci kendi evladı gibi görüp onlarla meşgul olacak' diyor. Yani her görevlimiz 10 genci üzerine zimmetlemelidir. Ne kadar güzel bir şey? Çünkü insan oğlunun, ilgiye, sevgiye ve dostluğa ihtiyacı var. Bu ihtiyacı sanal ortamlarda değil, doğal ortamlarda karşıladığı zaman güzel. Onun için çocuklarımıza hayatın sadece bu dünyada yaşadıklarımızdan ibaret olmadığını bunun dışında bir edebi hayatın olduğunu anlatmalıyız. İnsanın da sadece bedenden ibaret olmadığını, gerçek manada kimliğin ruhla ortaya çıktığını onlara öğretmeliyiz. Bedenin elbette önemli olduğunu biliyoruz. Ama ruh olmadan bedenin sadece bir cesetten ibaret olduğunu anlatmalıyız. O ruhun, akli selim, kalbi selim ve zevki selimle donanması halinde bir anlam ifade ettiğini onlara anlatmayız."

Konuşmanın ardından gençler, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın yaptığı duaya eşlik etti.

Sabah namazı buluşma programı, kılınan namaz, edilen duanın ardından gençlere ikram ile sona erdi.