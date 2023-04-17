Her şeyi anlattı: İYİ Parti'yi FETÖ'cüler esir aldı

İYİ Parti'de grup danışmanlığı yapan ve aynı zamanda Meral Akşener'in grup toplantısı konuşmalarının metin yazarlarından Hasan Sami Özvarinli, parti içerisinde yaşananlara isyan ederek istifa ederek AK Parti'ye geçti. Özvarinli Sabah'a konuştu:

İYİ Parti'yi FETÖ'cüler esir aldı. Milliyetçiler geri plana itildi. İYİ Parti'de tüm kapıları FETÖ'cüler tuttu. İYİ Parti'deki bu insanlara memleket emanet edilmez. FETÖ ve HDP tehlikesiyle ilgili Meral Akşener'e gönderdiğim birçok mailim var. İki gün sonra çıkıp "Öyle şeyler olmadı" derlerse mail defterimi açarım. Ekrem İmamoğlu ile ilgili itirazlarımı, 'Meral Akşener masadan kalk, bu masada HDP var bu masada FETÖ bağlantıları var' dediğim raporlarımı Türk milletiyle paylaşırım.

FETÖ yapılanması İYİ Parti'nin insan kaynakları dediğimiz 3 önemli yerini esir aldı. Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz. Bu adam şimdi hem siyaset akademisi başkanı hem de Meral Akşener'in baş danışmanı.

Meral Akşener İstanbul 3. bölgeden ikinci sıra milletvekili adaylığını şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu öldüren soysuza burs veren Vanlı işadamı Seyithan İssiz'e verdi. Gözümüzün içine sokarcasına Lütfi Türkkan'ı aday yaptılar.