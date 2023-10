Her şeyi itiraf etti: CHP belediyelerini haraca bağladılar

İzmir Menemen Belediyesine yönelik "zimmet ve irtikap" operasyonu sonrası açılan davada, 'basit zimmet' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy Veryansın TV'nin Youtube kanalında partisi CHP içindeki kirli ilişkileri anlattı.

2019'da Menemen Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra kredi alabilmek için Ankara'ya gittiğini anlatan Serdar Aksoy, "Ankara'da Levent Göktaş ile görüştüm. Bana 'Tuncay Özkan'ın senden bazı talepleri olacak' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Tuncay Özkan ve o zamanın CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İzmir'deki tüm belediyeleri dolaştılar. Bana da And Asansör ve Güneşim Medya için geldiler. İzmir Körfezi'ne bakan, bin 8800 villa yapmayı planladığımız, 1.5 milyon metrekarelik çok değerli bir arazi vardı. Tuncay Özkan, bu araziyi de istedi. ANKA Haber Ajansı ile KRT Medya'ya her ay belli tutar para yatırmamız istendi. Hepsini reddettim. Bunu da vermedim. Bizi haraca bağlıyorlardı. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı And Asansör ya da Güneş Medya'ya para toplamak için belediyelere gider mi?" ifadelerine kullandı.

HER TAŞIN ALTINDA TUNCAY ÖZKAN

Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi olarak kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen emekli Albay Levent Göktaş ile ilgili bilgiler de veren Aksoy, "İktidar olursak Kemal Kılıçdaroğlu, Levent Göktaş'ı MİT Müsteşarı yapacaktı. Levent Göktaş'ın Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili tutuklanmasından önce konuşulan bir şeydi. Belediye başkanının sıkıntılı işleri varsa, Ankara'da hallediliyor. Ben Ankara'dan hiçbir hukuk bürosu ile anlaşmadım. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Levent Göktaş'ın hukuk bürosu ile anlaşıyor. Levent Göktaş'ın hukuk bürosu Çerçioğlu ile ilgili davalara bakıyor. Ayrıca firması vasıtasıyla ihaleler de alıyor. Bir Büyükşehir Belediyesinin hukuk işlerine siz bakacaksınız ve ihale alacaksınız ve bundan Tuncay Özkan'ın haberi olmayacak. Tuncay Özkan'ın bilmemesi imkansız" dedi.

"CHP FETÖ BATAKLIĞINA DÖNÜŞTÜ"

Aksoy, Sabah'a ise şu açıklamaları yaptı...

CHP'nin Atatürk'ün partisi olmaktan çıktığını belirten Aksoy, "Tuncay Özkan isterse beni mahkemeye verebilir. Sözlerimin arkasındayım. Mahkemeye versin ki hesaplaşalım. Kanaltürk'ü FETÖ'ye satan Tuncay Özkan nasıl milletvekili oluyor? CHP Tuncay Özkanların partisi oldu. FETÖ ile geçmişte iş tutmuş adamlar nasıl CHP'den milletvekili oluyor. Geldikleri nokta FETÖ bataklığıdır. CHP FETÖ bataklığına dönmüştür. Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi ile birlikte iş tutacaksınız. Buna Atatürk'ün partisi diyeceksiniz. CHP artık Atatürk'ün partisi değil. Bizim gerçek Atatürkçüler olarak CHP'de artık yerimiz yok. CHP'den istifa ettim. CHP'ye FETÖ'den ihraç edilerek getirilmedim. 50 yıllık CHP'liyim. Babam, 3 dönem milletvekili oldu. Deniz Baykal'ın yardımcılığını ve MYK üyeliği yaptı. Dayım ilçe başkanlığı yaptı. Ben de ilçe başkanlığı, belediye başkanlığı yaptım. Ben sahte bir imzadan dolayı cezaevine girdim. Bu sahte imzalı belgeyi de düzenleyen CHP milletvekili. İmza incelendi. Sahte olduğu ortaya çıktı. Hapis kararını istinaf bozdu. Beraat ettim" dedi.