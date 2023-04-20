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Her şeyi tek tek ifşa etti! Vedat Yenerer: Parayı bastıran İYİ Parti'den aday oluyor

Dışarıdan bir elin İYİ Parti milletvekili aday listelerine müdahale ettiğini söyleyen İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, 'FETÖ iltisaklı isimler var. Barajı zor geçerler. Parayı basan temayül yoklamasında birinci oldu.' dedi. Yenerer, geçtiğimiz yıl İYİ Parti'den “Parti, Meral Akşener Fun Club'a döndü.' sözleriyle istifa etmişti.

20 Nisan 2023 Perşembe 08:18 - Güncelleme:
Her şeyi tek tek ifşa etti! Vedat Yenerer: Parayı bastıran İYİ Parti'den aday oluyor
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İYİ Parti kurucularından Gazeteci-Yazar Vedat Yenerer TVNET'e konuk oldu.

Yenerer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini söylemişti.

İYİ PARTİ KURUCULARINDAN VEDAT YENERER: PARAYI BASTIRAN ADAY OLUYOR

Karagöz'ün konuya ilişkin, "Akşener seçim gecesi niye istifa etsin?" şeklindeki sorusuna cevap veren Yenerer, partiye FETÖ iltisaklı isimlerin doldurulduğunu ve bu isimlerin parayı basarak temayül yoklamalarında birinci olduğunu anlattı.

Ali Türkşen ve kendisine verilen 'sıralama' sözlerinin tutulmaması üzerinden örnek veren Yenerer, "Akşener ile reklam filmi çektik. Ekran önündekilerden hiçbiri seçilecek yere konulmadı. Ali Türkşen için İstanbul 1. Bölge 3. Sıra anlaşıldı. Sabah kalktığında Gölcük Kocaeli'den aday yapılmıştı. Onun yerine siyasal İslamcı Yavuz Ağıralioğlu geldi. Lütfü Türkkan'ın arkasında kaldı. Bende de 3. sıra dedik, 9. sırada buldum kendimi, seçilemedik." diye konuştu.

Akşener'in Afyonkarahisar'da düzenlenen çalıştay sonrasında çıkan kavgalar nedeniyle 'sözde' istifa ettiğini vurgulayan Yenerer, "Akşener'in geri geleceğini biliyorduk. Bugün de aynı şey yapılıyor, aynı şekilde birileri tarafından listeler değiştiriliyor. Bir bakıyoruz ki kazı kazan gibi kazıdıkça PKK'lılar FETÖ'ye yakın isimler çıkıyor. Herkes arkadaşlarını getirmiş, parayı basan temayülde birinci oldu." itirafında bulundu.

Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde, terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş için yaptığı açıklamalara ilişkin fikri sorulan Yenerer, İYİ Parti liderini 'bölücü' olmakla itham etti.

Akşener'in "Şehit analarından helallik al gel öyle diyebilirdim ama bunu diyemedim. Çünkü Kürtler üzerine alınırdı" sözlerinin samimiyetsiz olduğunu vurgulayan Yenerer, "Bu gerçekten bölücülüktür. Kürtler üzerine alınır ne demek? Bu bölücülüğün daniskasıdır." diye konuştu. Sözlerinin devamında tepkisini, "21 adamız işgal altında, Doğu ve Güneydoğu'da terör sorunu var bir kere askeri karakolu ziyaret etti mi?" ifadeleriyle sürdüren Yenerer, Akşener'in bir askeri karakolu bile ziyaret etmediğini belirtip, 'Ben bunu kendisine Meclis'te söylediğim zaman, 'Sen beni öldürtmek mi istiyorsun? Ha ha ha' dedi' ifadelerini kullandı.

Yenerer konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

Doğu ve Güneydoğu'da savaş devam ediyor bir askeri karakola ziyareti var mı? Yok. Türk milliyetçisi olduğunu vatansever olarak söylüyor. Asker bizim askerimiz karakolu ziyaret etmek kadar güzel bir şey olabilir mi bir siyasetçi için. Ben bunu kendisine Meclis'te söylediğim zaman, 'Ha ha ha sen beni öldürtmek mi istiyorsun?' dedi.

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