Her yağmurda aynı manzara: Edirne'de altyapı isyanı

Edirne'de ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, yolları göle çevirirken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Şiddetini artıran sağanak nedeniyle evlerine yağmur suları girmesin diye vatandaşlar süpürge ve paspaslarla önlem Almaya çalıştı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yeri tenteleri ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Yollarda biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

Vatandaşlar, her yağışta aynı manzaraların yaşandığını belirterek altyapı sorununa çözüm bulunmasını istedi.