Her yerde aranıyorlar: Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten birinin yeni görüntüleri elde edildi.