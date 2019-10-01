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Her yerde aranıyorlar: Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten birinin yeni görüntüleri elde edildi.

  • AA
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Merkez Yüreğir ilçesinde 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan servise yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten Fırat Ş'nin yeni görüntülerine AA muhabiri ulaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı günü başında şapka bulunduğu belirlenen teröristin, saldırıdan bir gün önce ise sabanın erken saatlerinde başında perukla aynı kıyafetle bölgede dolaşıp keşif yaptığı tespit edildi.

Görüntülere, elinde poşetle kaldırımda yürüdüğü görülen teröristin, bir süre sonra sokağa girip gözden kaybolması yansıdı.

- Olay

İlçedeki Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi'nde 6 gün önce özel harekat polislerini taşıyan servise yönelik bombalı saldırıda 4'ü emniyet personeli 22 kişi hafif yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin terör örgütü MLKP üyesi teröristler Fırat Ş. ve Ozan S. olduğunu belirlemişti.

Görüntülerdeki zanlıların olay yerinin yakınındaki PTT Evleri Mahallesi'nde müstakil üç katlı evin zemin katını yaklaşık 4 ay önce 600 liraya kiralayıp hücre evi olarak kullandığı tespit edilmişti.

Yangında tüpün patladığı an kamerada

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