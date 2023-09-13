Herkesi duygulandıran yarışmacı Rabia'nın protez kolunu bir iş adamı üstlendi

Rabia Birsen Göğercin, katıldığı yarışma programında 1 milyon liralık ödül kazanmış ve söyledikleri ile tüm Türkiye'yi etkilemişti. Geçirdiği bir kaza sonrasında sağ elini kaybeden Rabia, yarışmadan kazandığı para ile "estetik protez" yaptırmak istediğini belirtmişti. Ankara'da bulunan Kırşehirli iş adamı Mustafa Düger, Rabia'nın protezini karşılamak istediğini belirtti. Ahilik kültürü ile yetiştiğini söyleyen Düger, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Fizyoterapistim. 1991 yılında mezun oldum. 1993 yılından beri kolunu ve bacağını kaybeden kişilere takılan protez malzemelerinin üretimini ve pazarlamasını yapıyorum. Biliyorsunuz Ahi Evran Kırşehir'de yaşadı uzun yıllarca. Hem Türkiye'de hem de Kırşehir'de bu Ahilik kültürünün oluşmasında çok katkı sağladı. Bizler de bir Kırşehir'in evladı olarak Ahilik kültürüyle, Ahilik bilinciyle yetişmiş insanlarız. Bizler birer Ahi olarak ihtiyacı olan insanlara her zaman yardımcı olmaya hazırız. Bu bilinçle yetiştiğimiz için bu süreçte de bu özelliğimizi unutmadan, bu kültürümüzü unutmadan Rabia kızımıza ivedilikle yardım etmek istedik" ifadelerini kullandı.

"RABİA'NIN VİDEOSUNU İZLEDİĞİMDE ÇOK ETKİLENDİM"



Rabia'nın videosunun kendisini çok etkilediğini söyleyen Düger, "Rabia'nın videosunu izlediğimde çok etkilendim. Bu beni derinden etkiledi. Babasıyla arasındaki o iletişim, babasıyla olan arasındaki bağ çok duyguluydu. Aynı yaşta benim de bir kızım var. Ben de bir kız babasıyım. Bir tane çocuğum var. Bu da beni daha fazla etkiledi. Bu nedenle arkadaşlarımla bu konuyu değerlendirdiğimizde Rabia'nın televizyonda söylediği estetik kol protezi konusunda kendisine yardımcı olabileceğimizi düşündük. Bu süreçte Ankara Vali Yardımcısı'na ulaştık. Vali Yardımcımız Doktor Ayhan Özkan'a ulaştık. Kendisi bize bu konuda yardımcı olarak, Rabia'ya ulaşmamızı sağladı. Kendisi Rabia'yla görüştü ve bu isteğimizi, bu arzumuzu kendisine iletti ve böylelikle biz bu protezi yapmaya karar verdik" dedi.

Rabia'nın kazandığı parayı protez için harcamasına gerek olmadığını söyleyen Düger, "Rabia'nın programını izlediğimde yarışmada çok başarılı olduğunu gördüm. Çok başarılı cevaplar verdi. Kendisini bundan dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca Rabia bu program sonucunda elde ettiği parayı protez yaptırmak için kullanacağını söyledi. Bunu kullanmasına gerek yok. Protezini biz karşılayacağız. O yüzden bu parayı eğitimine harcayabilir. Ailesinin bir ihtiyacını veya kendisinin başka ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu nedenle bu parayı protez amacıyla kullanmasını istemiyoruz. Protezini biz yapacağız" şeklinde konuştu.

Protezin yapım aşamaları hakkında bilgi veren Düger, "Yapacağımız protez de şöyle olacak; Rabia ile buluştuğumuzda kolundan ölçüler alacağız. Bu ölçülere göre protez bire bir yapılacak. Estetik protez olduğu için televizyonda da bahsettiği gibi çok hassasiyet gösterilmesi gereken bir protez. Dışarıdan bakıldığında diğer kolunun yani protez ihtiyacı olan kolunun sağlam tarafla farkı olmadığını gösterecek bir protez ortaya koymak gerekiyor. Biz de bu süreci yapacağız kendisine. Bunu da ücretsiz olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

Aynı yaşlarda bir kızının olduğunu ve bunun kendisini daha çok etkilediğini belirten Düger, "İzlediğimde ağlamamak için kendimi zor tuttum. Tabii birçok insanımız, birçok vatandaşımızın da bu duygu seli içerisine kapıldığını biliyorum. Çünkü etrafımdaki arkadaşlarımla da bunu konuştuğumda bütün arkadaşlarım çok etkilenmişlerdi. Rabia çok cana yakın, çok sempatik, çok heyecanlı, çok sevimli bir kız çocuğu ve duygularını da çok rahat ifade edebilen, yaşadığı o duygu selini rahat ifade edebilen bir kişi. Televizyon ekranında da bütün 82 milyonun bu konudan etkilendiğini düşünüyorum. Ben de onlardan bir tanesiyim. Çok etkilendim. Benim yüreğimi dağladı konuşması ve söylediğim gibi ben de bir babayım. Aynı yaşlarda bir kızım var. Bu da beni çok etkiledi. Bir kız evlatla baba arasındaki ilişkinin bu duygu seline dönüşmesi de çok beni etkiledi. Bu nedenle ben de kendime görev olarak düşündüm bu işi. Rabia'ya yardım etmeye karar verdim" diye konuştu.

Rabia'nın hafta sonu Ankara'ya geleceğini söyleyen Düger, "Sayın vali yardımcımızın beyan ettiğine göre bu hafta sonu Ankara'ya dönecekler. Şu an İstanbul'da olduklarını biliyorum. Ankara'ya döndüklerinde kendisiyle görüşeceğiz, buraya davet edeceğiz, konuşacağız. Gerekli açıklamaları yapacağız. Gerekli bilgileri vereceğiz. Kendisinden ihtiyaç duyulan protez için gerekli ölçüyü alacağız ve ona göre protez yapım sürecini başlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Rabia'nın protezini karşılayacak olan Düger, Rabia'nın şu an kullandığı biyonik el ile estetik protezin farklı olduğuna değindi.