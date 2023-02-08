Herkesi duygulandırdı: 50 saat sonra enkazdan Allah'ın selamıyla çıktı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılırken, saatler sonra enkazdan sağ kurtarılanların haberleriyle umutlu bekleyiş sürüyor.

50 SAAT SONRA ENKAZDAN ALLAH'IN SELAMIYLA ÇIKTI

Türkiye 7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına devam eden Bursa Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, dün gece sabaha karşı adeta bir inanılmazı gerçekleştirdi. 7,7'lik depremde 12 Eylül Caddesi üzerinde yıkılan 5 katlı bir binadan insan sesi geldiğini tespit eden Bursa'dan giden Yıldırım Belediyesi ekipleri, enkaz üzerinde kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen askeri kurtarma ekipleri ile birlikte hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Beton blokları kırarak enkaz altına giren kurtarma ekibinden Ceyhun isimli bir kurtarma eri, karısıyla birlikte enkaz altında kalan 62 yaşındaki Selman isimli yaşlı adamın yanına kadar ulaştı. Kurtarma ekibi ile aralarında bir duvar kalan yaşlı adamın yaşadığı diyalog kameraya da yansıdı.

Selman amcaya Bursa'dan kendisini kurtarmak için geldiğini anlatan Ceyhun isimli kurtarma eri, yaşlı adamın hipotermiye girmemesi için, "Selman amca salma kendini, birlikte kestane şekeri yiyeceğiz" diyerek hayatta tutmaya çalıştı. Yaklaşık 5 saatlik süren kurtarma çalışması sonunda Selman amcaya sağ ulaşan ekipler, 62 yaşındaki yaşlı adamı ışığa kavuşturdu.

50 saat sonra enkazdan dışarıya Allah'ın selamını vererek çıkan Selman amca, herkesi duygulandırdı.

Ekipler, yaşlı adamın eşine ise cansız halde ulaşabildi. Yaşlı adam, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.

ELBİSTAN'DA 48 SAAT SONRA KURTARILAN 2 AYLIK BEBEK ENKAZDAN ELİNİ EMEREK ÇIKTI

Kahramanmaraş'taki depremlerin merkez üsleri arasında yer alan Elbistan'da, depremden 48 saat sonra enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 2 aylık Muhammed Doğan Bostan bebek, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Depremden 48 saat sonra kurtarılan Muhammed bebeğin, enkazdan çıkarılırken elini emmesi dikkati çekti.

52 SAAT SONRA KURTARILDI, SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ: HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sebebiyle afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan Semra Et'i sabah saatlerinde kurtardı. 52 saat sonra kurtarılmanın sevincini yaşayan kadın, "Çok sağ olun. Hepinizi çok seviyorum" diyerek ekiplere teşekkür etti.

VAN'DAN DEPREM BÖLGESİNE GİDEN EKİPLER ENKAZ ALTINDAN SURİYELİ ANNE VE ÇOCUĞUNU KURTARDI

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Van'dan Malatya'ya giden ekipler, yıkılan binanın enkazından 33 saat sonra Suriyeli anne ile 5 yaşındaki çocuğunu kurtardı.

AFAD koordinasyonunda, yıkılan Efruz Sitesi'ne yönlendirilen arama kurtarma ekibi, enkaz altındaki Suriyeli 28 yaşındaki Walaa Alsheikh ile 5 yaşındaki çocuğu Abdul Muhaimen Alsheikh'i yaralı kurtardı. Enkazdan, ailenin 4 yaşındaki çocuğu Ayman Muhammed Alsheikh'in de cansız bedeni çıkarıldı.

ŞANLIURFA'DA ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ 52 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından bir kişi depremden 52 saat sonra kurtarıldı.

Ekipler, enkazdan depremden 52 saat sonra Serhat Kaya'yı yaralı kurtardı.

DEPREM BÖLGESİNDEN 54 SAAT SONRA GÜZEL HABER

Deprem bölgesinden tüm Türkiye'ye umut olan haberler geliyor. Kahramanmaraş'ta 54 saat sonra İngilizce öğretmeni Mehmet Acar (33) sağ olarak kurtarıldı. Aynı binada odaklanan ekipler son bir saat içerisinde 2'si kadın 3 kişiyi çıkarmış oldu. Binada bir kişinin daha sağ olduğu bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALTINDA KANEPEYE SIKIŞAN MİKAİL BEBEK, 43 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden 43 saat sonra enkazdan 2 yaşındaki Mikail sağ çıkarıldı.

Uzun süren çalışmalar sonucu 2 yaşındaki Mikail bebek, depremden 43 saat sonra, Kahramanmaraş şehir merkezindeki 4 katlı binanın zemin katından çıkarıldı.

İki gecedir bir kanepenin köşesinde sıkışmış halde bekleyen bebeğin bitkin düştüğünü tespit eden ekipler ilk müdahalenin yapılmasının ardından Mikail ve ailesine hastaneye kadar eşlik etti.

KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ 36 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan kişi, Samsun'dan bölgeye giden Canik Belediyesi arama kurtarma ekibince 36 saat sonra kurtarıldı.

Kurtarma ekiplerinin boyunluk takmak istemesi üzerine depremzede, "Boynumda bir şey yok" diye cevap verdi.

Kurtarma ekiplerinin "Geçmiş olsun Mehmet amca" sözlerinin ardından depremzedenin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

KÜÇÜK LAMİA, UMUTLARI YEŞERTTİ

Hatay'da devam eden kurtarma çalışmalarında 6 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı. İsminin Lamia olduğu öğrenilen küçük kızın yaklaşık 50 saat sonra sağ olarak kurtarılması umutları yeşertti.

ENKAZ ALTINDAKİ 46. SAATİN ARDINDAN HAYATA BÖYLE GÜLÜMSEDİ

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası enkaz altındaki vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan baba ve 2 evladı Trabzon ve Bursa AKUT ekipleri tarafından kurtarılırken, 12 yaşındaki Hatice Kübra enkaz altından çıkarılmasının ardından ekiplerin sevincine gülümseyerek ortak oldu.

ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN 5 YAŞINDAKİ SERAP ELA: BEN ÇOK AĞIRIM AMA

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden biri olan Hatay'da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından sağ kurtarılan 5 yaşındaki Serap Ela'nın enkazdan çıkartılırken ki sözleri ise dikkat çekti. Küçük Ela: "Ben çok ağırım ama" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremin etkilendiği illerden birisi de Hataydı.

Hatay'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) de içinde olduğu ekipler AFAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor.

Ekipler, son olarak Hatay Merkez Atatürk Caddesi'ndeki enkazdan 5 yaşlarındaki Serap Ela'yı sağ çıkarttı. Küçük Serap'ın kendisini çıkaran kurtarma görevlisine "Ben ağırım ama" sözleri dikkat çekti.

ENKAZDAN ÇIKARILAN KÜÇÜK KIZIN "ABİMİ ÇIKARMADINIZ MI DAHA" SÖZLERİ YÜREKLİ SIZLATTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 36 saatin ardından enkazdan sağ olarak çıkarılan Naz Yaman adlı çocuğun "abimi çıkarmadınız mı daha" sözleri yürekleri sızlattı.

Depremde anne, baba ve abisini kaybeden küçük kız enkazdan çıkarıldıktan sonra ailesini göremeyince ağlamaya başladı. Arama kurtarma ekiplerince güçlükle sakinleştirilen küçük kız tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'DA ANNE VE KIZI, SAATLERCE SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN ENKAZ ALTINDAN SAĞ KURTARILDI

Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve kızı, Taşköprü itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonucu enkaz altında sağ olarak kurtarıldı.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adıyaman'ın Besni ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 44 saat sonra 6 saat süren bir çalışmanın ardından 45 yaşındaki Rukiye Kaçmaz ile 47 saat sonra 3 saat süren çalışmanın ardından da kızı 6 yaşındaki Hacer Kaçmaz'ı sağ olarak çıkardı.

HATAY'DA BİR KİŞİ EDİRNE AFAD EKİPLERİNCE 47 SAAT SONRA DEPREM ENKAZINDAN KURTARILDI

Hatay'da depremde yıkılan bir binanın enkazındaki kişi, Edirne'den bölgeye giden AFAD ekiplerince depremden 47 saat sonra kurtarıldı.

HATAY'DA ENKAZ ALTINDA KALAN GENÇ 47 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'da, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 47 saat sonra 19 yaşındaki Ömer Sert'i enkazdan sağ çıkardı.

Konya'dan Hatay'a giden ekipler, yaklaşık 9 saatlik çalışmayla Ömer Sert'i kurtarmayı başardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 1259 personelin Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

OSMANİYE'DE BİR KİŞİ DAHA SAĞ KURTARILDI

Osmaniye'de depremde çöken binada çalışma yapan kurtarma ekipleri, 48 saat sonra bir kişiyi sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, Osmaniye'de de birçok binanın çökmesine neden oldu. Depremin ilk anından itibaren arama kurtarma çalışması yapan ekipler, birçok vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkardı. Adnan Menderes Mahallesi'nde çöken 8 katlı Metin Tamer Sitesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, gece bir ses aldı. O yönde çalışmasını sürdüren ekipler, hastane personeli olduğu öğrenilen Ümit Kaçakçı'ya ulaştı. Kaçakçı, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan 48 saat sonra çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

KÜÇÜK KIZ 36 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye sevk edilen ekipler enkazdan küçük bir kızı 36 saat sonra sağ kurtardı.

ADIYAMAN'DA BİR BEBEK 36 SAAT SONRA KURTARILDI

Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerince kurtarıldı.

Yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ekip, depremden 36 saat sonra ismi öğrenilemeyen bir bebeği sağ olarak çıkardı.

ŞANLIURFA'DA 1 YAŞINDAKİ ÇOCUK ENKAZDAN 53 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da 1 yaşındaki çocuk, yıkılan binanın enkazından 53 saat sonra yaralı çıkartıldı.

Ekipler, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 1 yaşındaki çocuğa, 53 saat sonra ulaştı.

ŞANLIURFA'DA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN 47 SAAT SONRA BİR ÇOCUK KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 47 saat sonra 1 çocuk yaralı olarak çıkartıldı.

Ekipler, Yenişehir Mahallesindeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 6 yaşındaki Ahmet Ayaz Abak'a, 47 saat sonra ulaştı.

ADIYAMAN'DA ENKAZ ALTINDA KALAN ÇOCUK 47 SAAT SONRA KURTARILDI

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan 6 yaşındaki çocuk, annesinden 3 saat sonra, Kastamonu'dan bölgeye giden Taşköprü Belediyesi itfaiye ekibince kurtarıldı.

Taşköprü Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekibi, yaklaşık 47 saat sonra 6 yaşındaki Hacer Kaçmaz'ı sağ olarak çıkardı.

DEPREMİN 52. SAATİNDE KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremin 52. saatinde 58 yaşındaki bir kadın enkazdan çıkarıldı.

20 YAŞINDAKİ MELİSA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Eşi ve 2 çocuğunu depremde kaybeden baba ise, kızı Melisa kurtulunca gözyaşlarını tutamadı.

51 SAAT SONRA 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU SAĞ KURTARILDI

Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti. Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı. Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı. Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.

51. SAATTE KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremin 51. saatinde Ayşegül isimli bir kadın enkazdan çıkarıldı.

ACİL KURTARMA SAĞLIK EKİPLERİ AYNI BİNANIN ENKAZINDAN 3 KİŞİYİ KURTARDI

Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geldi. Ekipler Narlıca Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından biri 3,5 yaşındaki bir çocuk olmak üzere üç kişiyi sağ olarak çıkardı.

HATAY'DA BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

Hatay Akevler Mahallesi'nde Reşan Elmanur (32), gönüllü kurtarma ekiplerince enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

HATAY'DA ENKAZ ALTINDA KALAN MESUDE ÖĞRETMEN 49 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar (24), 49 saat sonra çıkarıldı.

Depremlerin ardından Hatay Atatürk Caddesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Akar, enkazdan 49 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Akar'ın çıkarılması sırasında sevinç yaşayan çevredeki vatandaşlar kurtarma ekiplerini alkışladı.

Öğretmen olduğu öğrenilen Akar, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.

HATAY'DA ENKAZ ALTINDA KALAN 2 KADIN 48 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan Vilyam Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Mona Gazel (52) ve Necla Melek (74) enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Gazel ve Melek sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KEPÇE OPERATÖRÜ DEPREMDEN 47 SAAT SONRA BABASININ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILMASINI SAĞLADI

Mercimektepe Caddesi'nde yıkılan 8 katlı apartmanın enkazında annesi ve babası bulunan kepçe operatörü Osman Aydemir, binadan ses geldiğini arama kurtarma ekiplerine iletti.

Aydemir, Bursa'dan yardıma gelen Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin direktifleri doğrultusunda kepçesi ile annesi ve babasının bulunduğu bölümdeki beton blokların kaldırılmasına yardım etti.

Yapılan çalışmalar sonucu 61 yaşındaki Salman Aydemir'e enkaz altında sağ ulaşıldı.

Vücudunun büyük bölümü beton yığınları arasında kalan ve sadece yüzü gözüken baba Aydemir'e UMKE ekipleri enkaz altında ilk müdahaleyi yaptı.

Aydemir, 14 saat süren çalışmalar sonucu depremden 47 saat sonra sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında Aydemir'in yanında bulunan eşinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.