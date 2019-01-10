'Herkesin gözleri bizim üzerimizde' Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Etimesgut Temsilciliği açılışında konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan “Türkiye o kadar kıymetli bir ülke ki sadece coğrafi değil, tarihi, mayası itibarıyla o kadar önemli ki herkesin gözleri bizim üzerimizde. Herkesin bizimle bir derdi var. Onun için bu ülkeye sahip çıkacak, zamanı gelince gereken neyse onu yapacak dirayette, cesarette, cesamette gençlerin yetişmesi gerekiyor” dedi.