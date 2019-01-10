'Herkesin gözleri bizim üzerimizde'
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Etimesgut Temsilciliği açılışında konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan “Türkiye o kadar kıymetli bir ülke ki sadece coğrafi değil, tarihi, mayası itibarıyla o kadar önemli ki herkesin gözleri bizim üzerimizde. Herkesin bizimle bir derdi var. Onun için bu ülkeye sahip çıkacak, zamanı gelince gereken neyse onu yapacak dirayette, cesarette, cesamette gençlerin yetişmesi gerekiyor” dedi.
Türkiye’de gençlerin artık özgüvenle yetiştiğini vurgulayan Erdoğan “Türk milleti olarak zilleti görmüş, geride bırakmışızdır. Son 16 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkenin ekonomik imkanları yükseldi elbette ama bu ülkenin ilk defa Cumhuriyet tarihinde artık kendi kendine karar alabildiğini, dünyanın önemli güçleriyle pazarlık masasına oturup, milletinin, ülkesinin hukukunu koruyabildiğini görüyoruz. Daha dün ABD Başkanı’nın Güvenlik Danışmanı Türkiye’deydi. Layık olduğunu buldu, layık olduğuyla karşılandı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın hayatına kastedildiğinde ‘Tayyip Erdoğan için hiç gözyaşı dökmem, ne hali varsa görsün’ nevinden konuşmuş bir adam bu. Ne yüzle Türkiye’ye geldi o ayrı mesele ama tabii ki ülkesini temsil ederek geldi. Biz de Türkiye’nin menfaatlerinin gereğini kendine neyse bildirmiş olduk. Artık Türkiye böyle” ifadelerini kullandı.
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