Herkesin merak ettiği emeklilik formülleri

16 Mart 2021 Salı 10:29 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 10:29

Yasalarımızdaki emeklilik imkanlarını, erken emekli olma fırsatlarını, çalışmayanlara sağlanan emeklilik avantajlarını sade bir dille, hikayeler eşliğinde ve anlaşılır örneklerle anlatan kitapta, hiç kimseye ihtiyaç duymadan emekliliğinizi hesaplayabileceğiniz tablolar da yer alıyor. Ne zaman ve nasıl emekli olunur? Ne kadar prim ödenmeli? Hangi şartlarda erken emeklilik hakkı kazanılıyor? Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Emekli maaşı nasıl artırılır? Tüm bu soruların ve çok daha fazlasının cevabı bu kitapta bulunuyor.



Bu konuda önemli bir boşluğu dolduracak olan ve Sahi Kitap tarafından çıkartılan 'Ah bir emekli olsam' tüm dijital platformlarda ve kitapçılarda okurlarını bekliyor.

KİTAP ARKA KAPAK YAZISI

Ev alsam, araba alsam, teknem olsa, tatile çıksam, dünyayı gezsem...

Hayaller sonsuz, kaynaklar kıt.

Herkes emekli olacağı tarihi bilmek istiyor.

Bir güvenceye ihtiyaç duyduğumuz için emekliliği önemsiyoruz. Yoksa hepimiz biliyoruz ki "Kıyı kasabasında balık tutmak, tekne ile dünya turuna çıkmak" her emekliye nasip olacak bir hayal değil. Ama emeklilik zamanı da bir gün çıkıp gelecek. Peki ne zaman ve nasıl emekli olunur? Ne kadar prim ödenmeli? Hangi şartlarda erken emeklilik hakkı kazanılıyor? Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Emekli maaşı nasıl artırılır? Tüm bu soruların ve çok daha fazlasının cevabı işte bu kitapta. Faruk Erdem'den Ah Bir Emekli Olsam!, emeklilik için ihtiyaç duyduğunuz sihirli rakamlardan oluşan bir rehber