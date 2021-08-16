''HES'' iddialarına son noktayı koydu

16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:14 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:14

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Birpınar, Kastamonu Bozkurt Ezine Çayı'nın üzerinde 2 HES'in de kanal tipli olduğunu belirterek, "Arkalarında su biriktirmezler! Bozkurt şehir merkezindeki selin sebebi HES patlaması olamaz! Böyle olduğunu iddia etmek ya bilgisizlikten ya da art niyettendir... Selin sebebi araştırılır, ancak yalanla olmaz!" ifadelerini kullandı.

"BOZKURT'UN ŞEHİR PLANLARI 30 SENE ÖNCE YAPILDI"

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Dr. Kubilay Kaptan'ın, "HES barajlarının afetlere dönüşen etkisi" başlıklı yazısını hatırlatmasına şöyle cevap verdi:

"Doktor, bu HES'de reservuar da, tahliye kapağı da yok. Bozkurt'un şehir planları da 30 sene önce yapıldı! İşin doğrusunda mutabık kalmak gelişme, yanlış bilgiyi düzeltmek ise cesaret ister!"

"Doktor, Ben Yıldız Teknik Üniverstesi'nde 20 sene hidrolik, hidroloji, su yapıları ve hidro-elektrik tesisisler dersi verdim. Hidro-Elektrik Tesisler(HES) iki çeşit. Reservuarlı ve Kanallı tip. Buradakiler kanallı tip. Su biriktirmezler. Bunu kabul et, doğru bilgi."

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YAĞIŞIN ŞİDDETİNİ VE SÜRESİNİ ARTIRABİLİR"

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "iklim değişikliği ile sel arasındaki ilişkiyi şöyle anlattı.

"İklim değişikliği yağışın şiddetini ve süresini artırabilir. Normalde yağmur yeryüzüne düştüğünde önce toprak suyu emerek doyar infiltrasyon olur sonra akışa geçer. Dolayısıyla havzadan çaya suyun gelmesi gecikir."

Ancak, iklim değişikliğine bağlı şiddeti ve süresi artan yağış betona yağan yağmur gibi olur. Toprağın ememediği su, hızlı akışa geçer ve sele dönüşür. Yağış eşittir=akış =sel olur. Böyle gelen sel bir dere yatağındaki yerleşim yerinin içinden geçiyorsa sel felaketi olur."

ÖZTUNÇ'UN, "BOZKURT'TAKİ SELİN BÜYÜK BİR ORANDA SEBEBİ HES'TİR" İDDİASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Sinop'un Ayancık ilçesini ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini etkileyen sel felaketi hakkında konuşmuş ve "Bozkurt'ta HES'in etkisi çok büyük. Biz yıllardır söylüyoruz. Bu kadar çok HES olmaz. Gördüğünüz her ufak suyun başına HES yapıyorsunuz. Bu HES'ler baraj görevi görüyor, bu HES'ler yüzünden seller oluyor diyoruz ama hükumet dinlemiyor. Bozkurt'taki selin büyük bir oranda sebebi HES'tir" iddiasında bulunmuştu.