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HES tünelinde çalışırken selde kaybolan 39 yaşındaki işçi aranıyor

Erzurum'da dün sağanak sonrası meydana gelen selde, HES tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek (39) kayboldu. Selin getirdiği çamur ve balçıkla dolan 400 metre uzunluğundaki tünelde kaybolan işçiyi bulmak için AFAD ve itfaiye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

DHA6 Ağustos 2021 Cuma 09:18 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:18
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İspir ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Dere olan bölgede sağanak sonrası sel meydana gelirken sular, HES tünelini bastı. 400 metre uzunluğundaki tünelde bulunduğu öğrenilen inşaat işçisi Mustafa Aksöyek ise kayboldu. Bölgede elektrik direklerini deviren sel sularının çekilmesiyle AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, kayıp işçiyi bulmak için çalışmalara başladı.

Çamlıkaya Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Karaman, dün 18.00 sıralarında başlayan dolunun ardından sağanak etkili olduğunu söyledi. Şiddetli yağışla sel meydana geldiğini anlatan Karaman, "Sel suları mahallemizde inşaatı devam eden HES tünelini bastı. Bu sırada içeride bulunan işçi kayboldu. Dün geceden beri kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bütün kurumlar burada canla başla çalışıyor" dedi.

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