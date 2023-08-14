Hesap uzmanı Bay Kemal, TİP'e 30 milyon TL kaptırdı!

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından koalisyon masasında 'iç savaş' baş gösterirken, 'kaos' ve yeni detaylar her geçen gün farklı bir boyuta ulaşarak gündeme geliyor.

KRİZ BAŞ GÖSTERDİ

Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde ise kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.

KÜÇÜK ORTAKLARDAN BÜYÜK VURGUN

Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı. Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Bol kepçeden sandalye dağıtan Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında hezimete uğrayan koalisyon masasının skandalları bir bir gündeme gelmeye devam ediyor.

30 MİLYON TL'LİK VURGUN!

Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinde CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile de ittifak kuran Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) seçim döneminde CHP'den 30 milyon TL aldığına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü.

KILIÇDAROĞLU VEKİLLİKLERİ DEĞİL PARASINI DA KAPTIRMIŞ

Seçim öncesi anlaşmalar ve protokoller imzalayarak ülkenin değerli görev makamlarını kazanma hırsıyla dağıtma peşine düşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sadece vekillikleri değil, parasını da kaptırmış.

"TİP'İN SERMAYESİ CHP BANK'TAN GELMİŞ"

CHP yandaşı Bahar Feyzan'ın, "Türkiye genelinde kampanya yapmak için para lazım. TİP'in hedefledikleri kitleye ulaşmak istediği sermayede, CHP BANK'tan gelmiş." ifadelerini kullanırken. Öte yandan Feyzan, "TİP, seçimlerinden yüzde 1.73 oranında oy alabilen, CHP'nin kötü bir iştirakine dönüştü. Üstelik 30 milyon TL de havaya gitti!" dedi.

TİP'TEN İDDİALARA YALANLAMA

Feyzan'ın iddiaları sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan TİP, "Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP'den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara manevi tazminat davası açılacaktır." ifadelerine yer verdi.

"BEN VARIM!"

TİP'in iddiaları yalanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunana CHP yandaşı Bahar Feyzan, "Çok iyi tanıdıkları ama nedense kızınca hitapta hemen adlı kişi olan benim açımdan, TİP adlı partinin hukuki haklarını kullanması sonuna kadar meşrudur. Bu vesileyle partinin bütün hesapları detaylı olarak açılmış olur ve seçim süreci yapılan tüm harcamaların hesabını görmüş oluruz. Ben varım!" dedi.