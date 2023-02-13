Hesap vakti! Binlerce cana mezar olan binaların sorumluları tek tek tutuklanıyor

Türkiye, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. 300 bine yakın arama kurtarma ekibi ise depremden etkilenen 10 il için canla başla çalışmaya devam ediyor.

Adalet Bakanlığı 10 il için bölgedeki savcılıkları 7 gün 24 saat esasına göre görevlendirdi. Enkazlarda incelmelerde bulunan savcılar deprem nedeniyle yıkılan binaların yapımında rol alan kişiler hakkında soruşturmalar başlattı.

RÖNESANS REZİDANS'IN MÜTEAHHİDİ TUTUKLANDI

Depremin ilk zamanlarında Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma ve incelemelerin kapsamında bu sayı giderek arttı.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün İstanbul Havalimanında gözaltına alınan Coşkun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gaziosmanpaşa Adliyesinin İstanbul Havalimanı'nda bulunan ek hizmet binasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoluyla nöbetçi savcılıkta ifadesi alınan Coşkun'un tutuklanmasına karar verildi.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, üzerinde bir miktar parayla dün Karadağ'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

MUSTAFA UNCUOĞLU TUTUKLANDI

Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'ndaki teknik inceleme sonucunda ihmali olduğu iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uncuoğlu, 11 Şubat'ta Pendik'te gözaltına alınmıştı.

YAVUZ KARAKUŞ VE SEVİLAY KARAKUŞ TUTUKLANDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, İstanbul'da tutuklandı.

Yurt dışına gitmek isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Karakuş çifti, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan sevk üzerine Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

MEHMET ERTAN AKAY, TUTUKLANDI

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında dün "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan İstanbul Ataşehir'de yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne götürülen Akay, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YIKILAN 6 BİNANIN MÜTEAHHİDİ MERSİN'DE YAKALANDI

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmanın hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhitliğini üstlenen ve şu ana kadar 123 kişinin ölümüne neden olduğu değerlendirilen Şükrü İşitmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edildi.

Şüphelinin adli işlemleri için Besni ilçesine getirileceği, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

MUSTAFA ERDOĞAN KEÇECİOĞLU ANKARA'DA TUTUKLANDI

Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, gözaltına alındığı Ankara'da tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Erdoğan Apartmanı'nın yıkılması sonucu birden fazla kişinin hayatını kaybettiği, birden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, olayın ardından Hatay'dan Ankara'ya gelen ve kaçma ihtimali olduğu da belirtilen, binanın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, kaldığı otelde gözaltına alındı.

Hakkında binanın yıkılmasından sorumlu olduğuna dair ihbar mailleri olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Ankara adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Mustafa Erdoğan K, tutuklama talebiyle sevk edildiği Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.

KULE APARTMANI'NIN MÜTEAHHİDİ ANTALYA'DA TUTUKLANDI

Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, gözaltına alındığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da yaptığı apartman yıkılan Cihan'ın depremzedelerle Manavgat'a geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ailesiyle Manavgat'taki bir otele yerleştiği tespit edilen müteahhit gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ŞÜKRÜ İŞİTMEN TUTUKLANDI

Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmanın hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhitliğini üstlenen ve şu ana kadar 123 kişinin ölümüne neden olduğu değerlendirilen Şükrü İşitmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edildi.

Şüpheli Besni ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi. İşitmen, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.