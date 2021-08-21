Heybeliada'da orman yangını

AA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:24 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:00

Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yangına 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazörle müdahale ediliyor.

Açıklamada yangının 13.07'de başladığını, 13.10 itibariyle yangına müdahalenin başladığı belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Heybeliada'daki yangına müdahale eden ekiplerin görüntülerini sosyal medyadan 'Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar.' notuyla paylaştı.





