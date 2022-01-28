Heyelan sonrası ulaşım tek şeritten sağlanıyor

İHA 28 Ocak 2022 Cuma 10:19 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 10:19

Dün öğlen saatlerinde Zonguldak-İstanbul kara yolu Değirmenağzı mevkisinde heyelan meydana geldi. Kar küreme aracına isabet eden devasa kayalar sebebiyle sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ulaşım ise alternatif güzergahlardan sağlandı. Çelik kafes telleri parçalayarak kara yoluna inen kayaları temizleme çalışmalarının başlatılması bekleniyor. Heyelan bölgesinde ulaşım ise tek şeritten sağlanıyor. Devasa kayaların temizlenmesi ve heyelanın yaşandığı araziye yeniden çelik kafes tellerin yerleştirilmesinin ardından ulaşım yeniden çift şeritten sağlanacak.