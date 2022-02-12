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Heyelan yolu kapadı, trafik durma noktasına geldi

Bolu-Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımın aksamasına yol açtı.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 02:46 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 02:46
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D-750 kara yolunun Bolu istikametinde Dorukhan Tüneli mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle dağlık alandan yola toprak ve ağaç parçaları düştü.

Yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığı heyelanla ilgili önlem alınarak yoldaki toprağın kaldırılması çalışması başlatıldı.

Karayolları ekiplerince yapılan çalışma sonrasında trafik akışı Bolu istikametine tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Bölgede yaşanabilecek heyelanlara karşı trafik işaretleriyle önlem alınırken sürücülerin dikkatli olması istendi.

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