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Heyetler arası görüşmede sürpriz: Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da katıldı

ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmelerde MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da yer aldı.

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Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki baş başa görüştü. Başkan Erdoğan ve Trump'ın Oval Ofis'te yaptıkları görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı. İki liderin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.
 
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu.
 
 
HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM
 
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmelerde MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun da yer alması dikkat çekti.
 
İsmail Faruk Aksu Twitter hesabından yaptığı açıklama “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine çalışma ziyareti için geldiği Washington’da, heyetle birlikte Toplantılara katıldık.” ifadelerine yer verdi.

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