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Hezimet ayarlarını bozdu! Küstah sözler... HDP'li Kemal Bülbül'den darbe çığırtkanlığı

Muhalefet kanadı, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük bir fark yiyince 'darbe' çığırtkanlığına başladı. Hezimet sonrası terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den skandal bir çıkış geldi. HDP'li Kemal Bülbül, 'Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır. AK Parti'nin seçilmemesine dair şeyler yapmamız lazım.' şeklinde skandal sözler sarf etti. Bülbül'e tepki yağdı.

19 Mayıs 2023 Cuma 08:07 - Güncelleme:
Hezimet ayarlarını bozdu! Küstah sözler... HDP'li Kemal Bülbül'den darbe çığırtkanlığı
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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıktı.

BÜYÜK HEZİMET İYİCE AYARLARINI BOZDU

Erdoğan, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu 7'li koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark attı. Söz konusu gelişmeler, muhalefet kanadını rahatsız etti.

HDP'Lİ KEMAL BÜLBÜL: GİDİŞAT DARBE DAHİL HER ŞEYE AÇIK

Kılıçdaroğlu'nun terör tutuklularına 'özgürlük' vadettiği HDP'liler Erdoğan'dan büyük bir fark yiyince 'darbe' çığırtkanlığına başladı. HDP'li Kemal Bülbül, yaptığı açıklamada, "Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır." diye konuştu.

"AK PARTİ'NİN SEÇİLMEMESİNE DAİR ŞEYLER YAPMAMIZ LAZIM"

Bülbül skandal açıklamasında şunları söyledi: "Bu sistem her şeye açıktır. Bizim toplumumuz bilgedir aydındır, siyasete katılır, gündemi izler siyaseti sadece seçmen olarak takip etmez. Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır. Bizim duruşumuzu belirtmemiz lazım. Partimizde yeni bir organizasyon AK Parti'nin seçilmemesine dair şeyler yapmamız lazım."

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