Türkiye 14-28 Mayıs tarihlerinde ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek hükümeti seçti. 14 Mayıs günü yapılan milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı TBMM'de çoğunluğu elde etti. 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 300 bin civarında oy farkı atarak kazandı.

Sonuçların ardından Millet İttifakı'nın adayına her fırsatta destek veren Kandil'den yaşanan mağlubiyet sonrası eleştiriler gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde seçim sürecinin ardından hain terör örgütünün sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'dan muhalefete tepki gelmişti.

Terör örgütünün yayın organına konuşan terörist Karasu, Millet İttifakı'nın iktidar karşısında yeterli mücadele etmediğini söyledi.

KANDİL'DEN ELEŞTİRİLER GELMEYE BAŞLADI

Karasu'nun ardından bu kez de Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının doğru olmadığını söyledi.

Karayılan,"Eğer farklı bir CHP'li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi. Aday belirleme ve netleştirmede eksiklik vardı; sosyolojiyi görmeleri ve doğru okumaları halinde faşizme karşı kazanabilirlerdi" dedi.

Karayılan'ın peşine ise bir başka teröristbaşından muhalefete eleştiri geldi.

Sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, terör örgütünün yayın organına Millet İttifakı'nı hedef alan açıklamalarda bulundu.

"MİLLET İTTİFAKI DEĞERLER ÜZERİNE KURULMADI, SONUÇ ALAMAZ"

Millet İttifakı'nın ilkesiz, kritersiz olduğunu söyleyen terörist Ok, "Değerler üzerine kurulmayan bir ittifak aynı Millet İttifakı gibi dağılır ve sonuç alamaz" dedi.

Millet İttifakı'nın seçimin şikinci turunda stratejisini değiştirmesine de göndermede bulunan Sabri Ok, "Zaten bu ittifak özellikle 28 Mayıs seçiminde Rêber Apo'ya, hareketimize ve Kürt halkına karşı dillerini, stratejilerini, değiştirdiler. O kadar ilkesiz, o kadar pragmatik ve dar bir şekilde hareket etmek olmaz." şeklinde konuştu.

"GÜÇLERİ DE AKILLARI DA İTTİFAKLARI DA YETMEDİ"

Ok konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Zaten Millet İttifakı dağıldı. İlkesiz, kritersiz, değerler üzerine kurulmayan bir ittifak aynı Millet İttifakı gibi dağılır ve sonuç alamaz. Güçleri de, akılları da, ittifakları da yetmedi. Zaten bu ittifak özellikle 28 Mayıs seçiminde Rêber Apo'ya, hareketimize ve Kürt halkına karşı dillerini, stratejilerini, değiştirdiler. O kadar ilkesiz, o kadar pragmatik ve dar bir şekilde hareket etmek olmaz. Bu Türkiye toplumuna bir şey kazandırmaz."