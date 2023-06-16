Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla İYİ Parti'yi de büyük hayal kırıklığına uğrattı.

MASADAN KALKIP SAATLER İÇİNDE DÖNDÜ

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden sürece Meral Akşener'in masadan kalkıp sonrasında saatler içinde geri dönmesi damga vururken İYİ Parti'de milliyetçi bazı isimler HDP'nin de masada bulunmasından rahatsız olup istifa etmişti.

AKŞENER'DEN YENİ HAMLE YOLDA

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Kılıçdaroğlu'nun aldığı mağlubiyet sonrası Akşener'in yeni bir hamle yapması beklenirken Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Selvi'nin çarpıcı açıklamaları şu şekilde:

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SÜRPRİZ HAZIRLIĞI

Meral Akşener bir konuşma metni üzerinde çalışıyor. Akşener kurultay öncesi tüm faturayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye kesecek. "Biz uyarmıştık bizi dinlemediler. Bu adayla kazanılamaz demiştik. Kazanılabilecek bir seçimi kaybettik" diyecek.

İYİ PARTİ KİMLİK BUNALIMI YAŞIYOR

İYİ Parti artık kimlik bunalımı yaşıyor. İYİ Parti CHP'ye seçim kazandıran bir parti konumuna geldi. "Millet İttifakı bitti" diyor Akşener'e yakın isimler. Faturayı ödememek için ittifak bitti diyorlar.

BÜYÜKŞEHİRLERİ İSTEYECEKLER

Şimdi yerel seçimde büyükşehirleri isteyecekler. O masaya siz daha önce oturdunuz ne talep ettiniz?

Milliyetçilik davasıyla yola çıkıp şehit ailesine küfreder hale geldiler. Meral Akşener aday. Rahatlıkla kazanacak durumda. Akşener'e alternatif bir isim yok. Ümit Özdağ gibi isimler de ayrıldı. İYİ Parti ciddi anlamda başarısız. Meral Akşener geçen seçimlerde partisinden daha düşük oy alıp istifa edip geri gelmişti.

İMAMOĞLU'NDAN SONRA YAVAŞ DA İPLERİ KOPARDI

Selvi, İmamoğlu'nun ardından Yavaş'ın Kılıçdaroğlu ile ipleri koparttığını belirtti.

Abdulkadir Selvi konuyla ilgili "Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında büyük ölçüde ipler kopmuş durumda. Çünkü Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra bir paylaşım yaptı.

YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NUN ÜSTÜNE OYNUYOR

Yavaş en negatif aday kim sorusunun sorulduğu bir anket sonucu paylaştı. Anketin sonucunda Kılıçdaroğlu çıktı. Bir diğer ankette ise en pozitif aday oylamasında ise Mansur Yavaş çıktı. Yani burada vermek istediği mesaj sen en negatif adaydın girdin seçimi kaybettin, ben ise en pozitif adaydım girseydim ben seçimi kazanırdım mesajı vermek istedi." ifadelerini kullandı.

"SANKİ ANKARA VE İSTANBUL'U ÇOK İYİ YÖNETİYORLAR"

Selvi, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olmuşlardı. O zamanda bir kanun değişikliği yapacağız diyorlardı. Hem İstanbul'u hem de Ankara'yı yönetip hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı. Sanki İstanbul ve Ankara'yı çok iyi yöneltiyorlarmış gibi. Ankara'da biliyorsunuz sel oluyor. Her defasında aynı yerleri su basıyor. Ankara'da sellerden ölenleri sayısı 7'ye ulaştı. Belediye ise sadece buna mesaj atıyor. Bu görevi meteorolojide yapıyor." dedi.