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''Hiç canınızı düşünmüyor musunuz?'' sorusuna tüyleri diken diken eden cevap

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan bir madencinin 'Hiç canınızı düşünmüyor musunuz?' sorusuna verdiği cevap duygu dolu anlar yaşattı.

13 Şubat 2023 Pazartesi 08:33 - Güncelleme:
''Hiç canınızı düşünmüyor musunuz?'' sorusuna tüyleri diken diken eden cevap
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Türkiye'de yaşanan asrın felaketinden sonra kurtarma çalışmalarına katılan madenciler canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

Madencilerin "Bizim canımız yok şu an, canımız Türkiye" sözleri hayatları kurtarırken ne kadar fedakarca çalıştıklarını bir kez daha gözler önüne serdi

'BİZİM CANIMIZ ŞU AN TÜRKİYE'

Kahramanmaraş'taki kurtarma çalışmalarına katılan bir madenciye NTV canlı yayınında muhabir, "Canınızı hiç düşünmüyor musunuz o tehlikeli anlarda?" diye sordu. Madenci ise, "Bizim canımız yok şu anda. Bizim canımız şu anda Türkiye. Bizim için sorun yok. Sonuna kadar" cevabını verdi. Bu anlara canlı yayında tanıklık eden izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

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