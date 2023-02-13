''Hiç canınızı düşünmüyor musunuz?'' sorusuna tüyleri diken diken eden cevap

Türkiye'de yaşanan asrın felaketinden sonra kurtarma çalışmalarına katılan madenciler canlı yayında yaşadıklarını anlattı.
Madencilerin "Bizim canımız yok şu an, canımız Türkiye" sözleri hayatları kurtarırken ne kadar fedakarca çalıştıklarını bir kez daha gözler önüne serdi
Kahramanmaraş'taki kurtarma çalışmalarına katılan bir madenciye NTV canlı yayınında muhabir, "Canınızı hiç düşünmüyor musunuz o tehlikeli anlarda?" diye sordu. Madenci ise, "Bizim canımız yok şu anda. Bizim canımız şu anda Türkiye. Bizim için sorun yok. Sonuna kadar" cevabını verdi. Bu anlara canlı yayında tanıklık eden izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.
"����BİZİM CANIMIZ TÜRKİYE"— Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 12, 2023
��️Muhabir : Hiç canınızı düşünmüyor musunuz?
��️Tüyleri diken diken eden yanıt geliyor: Bizim canımız yok, bizim canımız Türkiye... Bizim için sorun yok#deprem pic.twitter.com/NIHIiLZVFl