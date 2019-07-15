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'Hiç kimse vatanına ihanet edenleri affetmesin'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, mezarı başında gözyaşlarıyla anıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde, Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit ettiği 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki mezarı başında anıldı.
 
Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" günü anma törenine, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, şehit Kılınç'ın annesi Meltem, babası Zeki Kılınç ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.
 
Törende, şehitler için dua okundu ve şehit mezarlarına çiçek bırakıldı. Vali Yardımcısı Ateş, Kılınç ailesine başsağlığı dileklerini yineledi.
 
Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öperek gözyaşı döken anne Meltem Kılınç, vatansever, ülkesini milletini seven bir evlada halkın nasıl sahip çıktığını, bütün vatan hainlerinin görmesi gerektiğini söyledi.
 

"ALLAH YÜREĞİMİ YAKANLARIN YÜREKLERİNİ YAKSIN"

Meltem Kılınç, sözlerine şöyle devam etti: "Allah hepsinin belasını versin. Allah benim yüreğimi yakanların yüreklerini yaksın. Benim 26 yaşındaki oğlum, 'Türk askeri 20 yaşında' diyerek silah çekemedi. Çekmedi, kıyamadı. 'Onlar daha 20 yaşında' dedi. Ama onlar benim evladıma kıydı. Rabbim, onları iki cihanda da mahvetsin. Perişan etsin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yüreğim kor gibi yanarak söylüyorum, hainleri bu dünyada da affetmeyeceğim, öbür dünyada da affetmeyeceğim. Hiç kimse vatanına ihanet edenleri affetmesin. Vatanını, milletini seven insanlar, o hain insanları affetmesin. Benim evladım, artık Antalya ve Türk halkının evladıdır. Herkes bu evlada sahip çıksın ve çıkıyor da."
 
Oğlunu vatana şehit vermenin en büyük tesellisi olduğunu vurgulayan anne Kılınç, "Ben onun taşlarını mı öpmeliydim böyle." diye konuştu. Kılınç, DEAŞ üzerine çalışan oğlunun, istihbarat biriminin tek şehidi olduğunu anımsatarak, hak ettiği mertebeye ulaştığını kaydetti.
 
Baba Zeki Kılınç da oğlunu "Muhammet" ismiyle dinini, imanını en güzel şekilde yaşayan bir insan olarak yetiştirdiklerini dile getirerek, "Oğuz ismiyle de 'En iyi ülkücü olsun. Vatanı, milleti için gerektiğinde şehadete ulaşsın.' dedik. Allah dileğimizi kabul etti." dedi.
 
Darbe girişimi gecesi çatışma esnasında kendisini telefonla arayan oğlunun, "Seni Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz." dediğini anlatan Kılınç, kendisinin de oğlunu ahirette Allah'a emanet ettiğini dile getirdi.

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